Terroristák akarták meggyilkolni a belga miniszterelnököt

Elképesztő! Nyolc élő békát nyelt le egy nő a hátfájására

55 perce
Olvasási idő: 4 perc
Bizarr gyógymódot választott egy idős kínai hölgy. A nő nemrég kórházba került, miután nyolc élő békát nyelt le a gerincsérv okozta hátfájás kezelése érdekében.
békakuruzslóorvoshátfájásKína

Hátfájás esetén a legtöbb ember fájdalomcsillapítót vesz be, esetleg kenőcsöket használ, vagy orvoshoz fordul, de egy idős asszony a kínai Zhejiang tartománybeli Hangzhouból úgy döntött, hogy a legjobb megoldás az élő békák lenyelése.

A male Green Frog (Lithobates clamitans or Rana clamitans) in Toronto, Ontario, Canada, on June 30, 2022. (Photo by Creative Touch Imaging Ltd./NurPhoto) (Photo by Creative Touch Imaging Ltd / NurPhoto via AFP), béka, hátfájás
Békát semmiképp sem együnk hátfájásra, de másra sem
Fotó: CREATIVE TOUCH IMAGING LTD / NurPhoto

Miután azt hallotta népi gyógyítóktól, kuruzslóktól, hogy az élő béka evése segíthet a hátfájás enyhítésében. A Zhang nevű nő megkérte néhány rokonát, hogy fogjanak el neki pár közepes méretű kétéltűt, de nem árulta el nekik, mit tervez velük kezdeni. Az egyik nap öt élő békát nyelt le, majd a következő napon még hármat. Nem sokkal később iszonyatos gyomorfájdalmat kezdett érezni – írja az Oddity Central.

Nem segített a hátfájáson

Amikor már nem bírta tovább, vallotta be családjának, hogy nyolc élő békát nyelt le. A hölgyet kórházába szállították, az orvosok vizsgálatokat végeztek, és kizárták a daganat lehetőségét, de rendellenesen magas számú oxifil sejtet fedeztek fel a szervezetében – ami bizonyos betegségek, például parazitafertőzések vagy vérképzőszervi betegségek árulkodó jele.

„Az élő békák lenyelése károsította a beteg emésztőrendszerét, és lehetővé tette, hogy paraziták jussanak a szervezetébe” – mondta az orvos az eset után az újságíróknak, hozzátéve, hogy a beteg Sparganum galandféreggel fertőződött meg, egy olyan parazitával, amely gyakran előfordul azokban az emberekben, akik élő békákat és kígyókat esznek, vagy velük érintkeznek.

Miután két hetet töltött a kórházban, Zhang asszony teljesen felépült és kiengedték, de az orvosok intő példaként említik az esetét a népi gyógymódok kockázataira. Most már ő is tudja, ez a megoldás semmiképpen sem segít a hátfájáson.

 

