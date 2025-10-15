Hihetetlen dolgot fedeztek fel az emberi testben – elárulták, mire képes

A klasszikus öt érzéket – látás, hallás, szaglás, ízlelés és tapintás – már mindannyian jól ismerjük. A hatodik érzék azonban nem misztikus képesség, hanem nagyon is valós élettani folyamat: az interocepció. Ez az idegrendszer finomhangolt rendszere, amely a szervek és az agy között közvetít információt, biztosítva, hogy a test minden része harmóniában működjön - írja a Daily Mail.

Tudósok szerint a hatodik érzék kulcsfontosságú az egészség megőrzésében - Illusztráció

Fotó: Unsplash

A hatodik érzék, ami irányítja a testet belülről

A Scripps Research kutatócsoportja 14,2 millió dolláros támogatást kapott az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézettől (NIH), hogy létrehozza az emberi test első „belső érzékelő atlaszát”.

Az interocepció fogalmát először a 20. század elején Charles Sherrington brit neurológus vetette fel, de évtizedekig nem foglalkoztak vele komolyan. Csak az utóbbi években kezdett világossá válni, hogy ez a belső érzékelés létfontosságú szerepet játszik az egészség megőrzésében.

A kutatók szerint az interocepció segítségével az agyunk tudja, mikor kell levegőt venni, hogyan reagáljon a vérnyomásváltozásokra, vagy mikor kezdjünk küzdeni egy fertőzés ellen.

Jennifer Murphy és Freya Prentice kutatók szerint a hatodik érzék nemcsak a testi, hanem a mentális egészségben is kulcsfontosságú. Szerepet játszik a döntéshozatalban, az érzelmi egyensúlyban és a társas viselkedésben is. Ha ez a rendszer felborul, az depressziót, szorongást vagy akár étkezési zavarokat is előidézhet.

A tudósok most egy forradalmi célt tűztek ki: megalkotni a világ első, részletes interocepciós atlaszát, amely feltérképezi, hogyan kommunikálnak egymással a belső szervek és az idegrendszer. Xin Jin professzor szerint ez az alapja annak, hogy megértsük, hogyan tartja egyensúlyban az agy a test működését – és miként lehet visszaállítani ezt az egyensúlyt betegségek esetén.