Rendkívüli

havazás

Óriási hóvihar bénította meg Romániát

Havazás, hóvihar miatt ideiglenesen lezárták a székelyföldi Transzfogarasi út egy szakaszát - írta a helyi média.
A közúti infrastruktúráért felelős társaság (CNAIR) bejelentése szerint a térségben havazás, hóvihar van és a lerakódottt hótakaró vastagsága a magasan fekvő területeken meghaladja a 30 centimétert. 

Havazás bénította meg a hegyvidéki utakat Romániában (illusztráció)
Havazás bénította meg a hegyvidéki utakat Romániában (illusztráció)
Fotó: Lisa from Pexels

Havazás Székelyföldön - még nincs az autókon téli gumi

A CNAIR szerint az intézkedés a magas balesetveszély miatt szükséges, figyelembe véve, hogy a

 gépkocsik zöme ebben az időszakban még nincs felszerelve téli gumival. 

A forgalmat ismét megnyitják, ha az idő jobbra fordul és biztonságos körülmények között lehet autózni a szakaszon. Az Agerpres által idézett közleményben a vállalat kiemeli, hogy a Bilea-vízeséstől egészen odáig, ahol a Transzfogarasi út az 1-es országútba torkollik, takarítják az utat, de erre a szakaszra is csak a téli gumival felszerelt járműveket engedik fel. (Szekelyhon.ro)

 

