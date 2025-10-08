Óriási hóvihar bénította meg Romániát

A közúti infrastruktúráért felelős társaság (CNAIR) bejelentése szerint a térségben havazás, hóvihar van és a lerakódottt hótakaró vastagsága a magasan fekvő területeken meghaladja a 30 centimétert.

Havazás bénította meg a hegyvidéki utakat Romániában (illusztráció)

Fotó: Lisa from Pexels

Havazás Székelyföldön - még nincs az autókon téli gumi

A CNAIR szerint az intézkedés a magas balesetveszély miatt szükséges, figyelembe véve, hogy a

gépkocsik zöme ebben az időszakban még nincs felszerelve téli gumival.

A forgalmat ismét megnyitják, ha az idő jobbra fordul és biztonságos körülmények között lehet autózni a szakaszon. Az Agerpres által idézett közleményben a vállalat kiemeli, hogy a Bilea-vízeséstől egészen odáig, ahol a Transzfogarasi út az 1-es országútba torkollik, takarítják az utat, de erre a szakaszra is csak a téli gumival felszerelt járműveket engedik fel. (Szekelyhon.ro)