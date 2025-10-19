Porig alázták az OnlyFans-sztárt az esküvőjén

Az esküvő egyik legmeglepőbb pillanata az volt, amikor Jack Doherty a szertartás alatt előállt egy házassági szerződéssel. Fogadalmaiban kijelentette: „Ha elválnánk, a feleségem semmit sem kap, még ha meg is csalnám. Ha ő csalna meg, 10 millió dollárt kell fizetnie, és az összes OnlyFans-bevételét én kapom meg a jövőben.” A fogadalmak között szerepelt, hogy McKinley Richardson nem beszélhet vagy randizhat más férfiakkal 250 évig, valamint főznie, takarítania és mosnia kell a férfi számára – mindez élőben, a kamera előtt hangzott el.

Házasság: McKinley Richardson és Jack Doherty esküvője

Fotó: Képkivágás / YouTube / Jack Doherty

Házasság vagy performansz?

A New York Post információi alapján McKinley később a Camilla Araujo podcastban nyilatkozott az eseményről, és „megalázónak” nevezte a fogadalmakat. Elmondása szerint még az apját is a színpad közepére állították, hogy felolvassa a sértő szöveget, ami mindkettőjüket nagyon megalázta. Apám sírt azon a napon, és amikor eljöttünk, azt mondta:

Ez annyira megalázó

– mesélte Richardson.

Bár a fogadalmak jogilag nem voltak kötelező érvényűek, a közösségi média villámgyorsan reagált: sokan „szomorúnak” és „sokkolónak” nevezték a történteket. McKinley hozzátette, hogy a kapcsolat kezdetén

Jack teljesen más ember volt: tiszteletteljes, védelmező, és nagyon jól bánt vele, ám az idő során a személyisége megváltozott.

A pár 2023 elején kezdett randevúzni, gyorsan váltak rendszeres szereplőivé egymás közösségi média tartalmainak, különösen Doherty csatornáján. Közös nyaralás, livestream-ek és kollaborációk követték egymást, ám a házasság ellenére május 2025-re bejelentették a szakítást. Jack szerint a kapcsolat valós volt, de a gyors ütem és a munka-magánélet keveredése nehezítette a dolgot.

