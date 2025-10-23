Soha ne hagyja ezeket a háztartási gépeket bekapcsolva, ha elmegy otthonról

Hírlevél

Mielőtt elindulunk otthonról, gyakran csak rutinszerűen lekapcsoljuk a lámpát – pedig egyetlen figyelmetlenül hagyott készülék is bajt okozhat. A második mondatban is szerepel a főkulcsszó: egy háztartási gép is elég ahhoz, hogy lakástüzet indítson, ha magára hagyjuk.
Sokan indulás előtt még gyorsan bekapcsolják a kávéfőzőt vagy elindítják a szárítót – ez kényelmes, de kockázatos. A tűzmegelőzési intézetek szerint az otthoni tűzesetek harmadát elektromos eszközök okozzák. A legnagyobb veszélyt azok a háztartási gépek jelentik, amelyek hőt termelnek vagy vízzel működnek.

Egy figyelmetlenül hagyott háztartási gép is elegendő lehet ahhoz, hogy percek alatt lángra kapjon egy otthon.
Egy figyelmetlenül hagyott háztartási gép is elegendő lehet ahhoz, hogy percek alatt lángra kapjon egy otthon.
Fotó: Unsplash
  • Kávéfőző – a láthatatlan rövidzárlat forrása

A kávéfőzők fűtőeleme még kikapcsolás után is tárolhat hőt. Ha elöregedett kábelekkel vagy nedves aljzattal találkozik, rövidzárlat alakulhat ki – ami egy pillanat alatt lángra lobbanthatja a konyhát.

  • Szárítógép – a rejtett tűzfészek

A szűrőben maradt szöszök és a blokkolt levegőjáratok gyúlékony anyaggá válhatnak. A fogyasztóvédelmi központ szerint a szárítógépek a leggyakoribb lakástűz-források közé tartoznak, ezért mindig csak otthon tartózkodás közben használjuk őket, és rendszeresen tisztítsuk meg a szűrőiket.

  • Vasaló – a klasszikus veszélyforrás

Egy konnektorban felejtett vasaló már önmagában elég a tragédiához. A tűzoltóság szakemberei arra figyelmeztetnek, hogy a modern automatikus kikapcsolás sem helyettesíti a kihúzást a hálózatból – a biztonság kedvéért mindig áramtalanítsuk.

Miért érdemes minden háztartási gépet kikapcsolni, ha nem használjuk?

Egy kapcsolós elosztó segítségével egyszerre több eszközt is leválaszthatunk a hálózatról, így megelőzhető az áramütés, a túlmelegedés és a „fantomfogyasztás” – azaz a stand-by üzemmód felesleges energiafelhasználása. A kábelt és a dugaljakat rendszeresen ellenőrizzük, és semmiképp ne hagyjuk magára a hőt vagy vizet használó gépeket – írja a Focus cikke.

 

