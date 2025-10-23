Soha ne hagyja ezeket a háztartási gépeket bekapcsolva, ha elmegy otthonról

Sokan indulás előtt még gyorsan bekapcsolják a kávéfőzőt vagy elindítják a szárítót – ez kényelmes, de kockázatos. A tűzmegelőzési intézetek szerint az otthoni tűzesetek harmadát elektromos eszközök okozzák. A legnagyobb veszélyt azok a háztartási gépek jelentik, amelyek hőt termelnek vagy vízzel működnek.
- Kávéfőző – a láthatatlan rövidzárlat forrása
A kávéfőzők fűtőeleme még kikapcsolás után is tárolhat hőt. Ha elöregedett kábelekkel vagy nedves aljzattal találkozik, rövidzárlat alakulhat ki – ami egy pillanat alatt lángra lobbanthatja a konyhát.
- Szárítógép – a rejtett tűzfészek
A szűrőben maradt szöszök és a blokkolt levegőjáratok gyúlékony anyaggá válhatnak. A fogyasztóvédelmi központ szerint a szárítógépek a leggyakoribb lakástűz-források közé tartoznak, ezért mindig csak otthon tartózkodás közben használjuk őket, és rendszeresen tisztítsuk meg a szűrőiket.
- Vasaló – a klasszikus veszélyforrás
Egy konnektorban felejtett vasaló már önmagában elég a tragédiához. A tűzoltóság szakemberei arra figyelmeztetnek, hogy a modern automatikus kikapcsolás sem helyettesíti a kihúzást a hálózatból – a biztonság kedvéért mindig áramtalanítsuk.
Miért érdemes minden háztartási gépet kikapcsolni, ha nem használjuk?
Egy kapcsolós elosztó segítségével egyszerre több eszközt is leválaszthatunk a hálózatról, így megelőzhető az áramütés, a túlmelegedés és a „fantomfogyasztás” – azaz a stand-by üzemmód felesleges energiafelhasználása. A kábelt és a dugaljakat rendszeresen ellenőrizzük, és semmiképp ne hagyjuk magára a hőt vagy vizet használó gépeket – írja a Focus cikke.