Soha ne hagyja ezeket a háztartási gépeket bekapcsolva, ha elmegy otthonról

Sokan indulás előtt még gyorsan bekapcsolják a kávéfőzőt vagy elindítják a szárítót – ez kényelmes, de kockázatos. A tűzmegelőzési intézetek szerint az otthoni tűzesetek harmadát elektromos eszközök okozzák. A legnagyobb veszélyt azok a háztartási gépek jelentik, amelyek hőt termelnek vagy vízzel működnek.

Egy figyelmetlenül hagyott háztartási gép is elegendő lehet ahhoz, hogy percek alatt lángra kapjon egy otthon.

Fotó: Unsplash

Kávéfőző – a láthatatlan rövidzárlat forrása

A kávéfőzők fűtőeleme még kikapcsolás után is tárolhat hőt. Ha elöregedett kábelekkel vagy nedves aljzattal találkozik, rövidzárlat alakulhat ki – ami egy pillanat alatt lángra lobbanthatja a konyhát.

Szárítógép – a rejtett tűzfészek

A szűrőben maradt szöszök és a blokkolt levegőjáratok gyúlékony anyaggá válhatnak. A fogyasztóvédelmi központ szerint a szárítógépek a leggyakoribb lakástűz-források közé tartoznak, ezért mindig csak otthon tartózkodás közben használjuk őket, és rendszeresen tisztítsuk meg a szűrőiket.

Vasaló – a klasszikus veszélyforrás

Egy konnektorban felejtett vasaló már önmagában elég a tragédiához. A tűzoltóság szakemberei arra figyelmeztetnek, hogy a modern automatikus kikapcsolás sem helyettesíti a kihúzást a hálózatból – a biztonság kedvéért mindig áramtalanítsuk.

Miért érdemes minden háztartási gépet kikapcsolni, ha nem használjuk?

Egy kapcsolós elosztó segítségével egyszerre több eszközt is leválaszthatunk a hálózatról, így megelőzhető az áramütés, a túlmelegedés és a „fantomfogyasztás” – azaz a stand-by üzemmód felesleges energiafelhasználása. A kábelt és a dugaljakat rendszeresen ellenőrizzük, és semmiképp ne hagyjuk magára a hőt vagy vizet használó gépeket – írja a Focus cikke.