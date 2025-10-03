Szívszorító felvételek: a hegymászás lett a végzete a híres influenszernek

A 23 éves Balin Miller, ismert hegymászó, influenszer, halálos balesetet szenvedett a Yosemite Nemzeti Parkban, miközben az El Capitant mászta. A fiatal sportoló gyermekkora óta a sziklamászás szerelmese volt, teljesítményei világszerte elismerést váltottak ki. Most azonban a közösségi oldalakon követői is tanúi voltak annak, ahogy az élő közvetítésben a végzetes zuhanás megtörtént – írja a Daily Mail.

A Yosemite Nemzeti Park híres sziklafalán vesztette életét a fiatal hegymászó

Fotó: Unsplash

A tragédia akkor következett be, amikor a fiatal hegymászó már teljesítette az útvonalat, de a felszerelését próbálta felhúzni a sziklafalon. A beszámolók szerint a zsákjai beszorultak, és miközben megpróbálta kiszabadítani őket, a kötél végére ért, majd lezuhant.

Hegymászó tragédia rázta meg a Yosemite Nemzeti Parkot

A tragédiát az tette még megrázóbbá, hogy Miller édesanyja és bátyja is elmondták: számára a mászás nem a hírnévről, hanem az életről szólt. Bátyja szeint a mászás volt a szenvedélye, bátorságával pedig rengeteg embert inspirált. A Nemzeti Park Szolgálat közölte, hogy vizsgálják a baleset körülményeit.

Balin Miller az elmúlt hónapokban számos kiemelkedő teljesítményt ért el – megmászta a Mount McKinley egyik legnehezebb útvonalát, jégfalakat Patagóniában és a Kanadai Sziklás-hegységben. Az El Capitan megmászása azonban inkább kikapcsolódásnak indult, hiszen családjával közös nyaralásra érkezett a parkba.

Az influenszer közösségi oldalát azóta elárasztották a részvétnyilvánítások. Sokan úgy emlékeznek rá, mint aki nemcsak sportolóként, hanem emberként is példát mutatott kitartásból és szenvedélyből.

