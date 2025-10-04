Tragédia történ a vulkánnál – drámai videón a hegymászók mentése

Egy videó mutatja be egy vulkánnál balesetet szenvedett hegymászók ellátását: az expedíció tagjai elakadtak az emelkedés során, és többen megsérültek. A felvétel a mentők munkáját rögzíti, akik helikopterrel és terepjárós egységekkel érkeztek a helyszínre.
A „112” Telegram-csatorna által közzétett felvétel azt mutatja, hogy a mentők a szeles körülmények ellenére megközelítették a balesetet szenvedett hegymászókat. A videó több jelenetet rögzít: a mentők előrehaladását, az orvosi ellátás megkezdését és a sérültek stabilizálását.
Az expedíció hét tagból állt; az emelkedés során a csoport elakadt, és önállóan nem tudott leereszkedni.
Legalább három hegymászó lezuhant és megsérült, ezért azonnali beavatkozásra volt szükség.
A helyszínen dolgozó mentők elsődleges feladata a sérültek állapotának felmérése és az alapellátás biztosítása volt.
A hatóságok közlése szerint a Katasztrófa-orvostani Központ helikopterét riasztották, fedélzetén orvosokkal és mentőkkel. Ezzel egyidejűleg terepjárós mentőcsapatok indultak a nehezen megközelíthető terepre, hogy a balesetet szenvedett hegymászókat biztonságosabb helyre vigyék.
A felvételen látható, hogy a mentők és az orvosok a széllel dacolva dolgoznak: elsősegélyt nyújtanak, rögzítik a sérülteket és előkészítik a további szállítást. A videó egyértelműen mutatja a mentés nehézségeit, ugyanakkor az ellátás gyorsaságát és szervezettségét is – az esetről beszámolt a Lenta.ru.