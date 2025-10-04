Hírlevél

Rendkívüli

Sokkoló felvétel! – videón mutatjuk, ahogy ellepték a drónok Németország légterét

hegymászó baleset

Tragédia történ a vulkánnál – drámai videón a hegymászók mentése

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Felvétel került nyilvánosságra a hegymászók balesetéről egy kamcsatkai vulkánnál. A videón a mentők láthatók, amint a szélben küzdve közelítik meg a sérülteket. A hegymászók közül többeket elláttak a helyszínen, és helikopter is indult a mentéshez.
Egy videó mutatja be egy vulkánnál balesetet szenvedett hegymászók ellátását: az expedíció tagjai elakadtak az emelkedés során, és többen megsérültek. A felvétel a mentők munkáját rögzíti, akik helikopterrel és terepjárós egységekkel érkeztek a helyszínre.

Felvétel a hegymászók balesetéről
Fotó: Képkivágás/Telegram/112

Hegymászók balesete a vulkánnál

A „112” Telegram-csatorna által közzétett felvétel azt mutatja, hogy a mentők a szeles körülmények ellenére megközelítették a balesetet szenvedett hegymászókat. A videó több jelenetet rögzít: a mentők előrehaladását, az orvosi ellátás megkezdését és a sérültek stabilizálását.

A hegymászás lett a végzete!

Az expedíció hét tagból állt; az emelkedés során a csoport elakadt, és önállóan nem tudott leereszkedni. 

Legalább három hegymászó lezuhant és megsérült, ezért azonnali beavatkozásra volt szükség. 

A helyszínen dolgozó mentők elsődleges feladata a sérültek állapotának felmérése és az alapellátás biztosítása volt.

A hatóságok közlése szerint a Katasztrófa-orvostani Központ helikopterét riasztották, fedélzetén orvosokkal és mentőkkel. Ezzel egyidejűleg terepjárós mentőcsapatok indultak a nehezen megközelíthető terepre, hogy a balesetet szenvedett hegymászókat biztonságosabb helyre vigyék.

A felvételen látható, hogy a mentők és az orvosok a széllel dacolva dolgoznak: elsősegélyt nyújtanak, rögzítik a sérülteket és előkészítik a további szállítást. A videó egyértelműen mutatja a mentés nehézségeit, ugyanakkor az ellátás gyorsaságát és szervezettségét is – az esetről beszámolt a Lenta.ru.

 

