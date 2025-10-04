Heidi Klum merész ruhában sokkolt a párizsi divathéten – mindent megmutatott!

Hírlevél

A divatvilág figyelme ismét a világhírű német szupermodellre szegeződött, amikor a Párizsi Divathéten egy rendkívül merész, szinte teljesen átlátszó ruhában jelent meg. Heidi Klum a Vetements női kollekciójának bemutatóján viselt csipkés, testszínű tangával kombinált öltözéke nemcsak a divatrajongók, hanem a közösségi média felhasználóinak figyelmét is azonnal felkeltette.
Heidi Klum még 52 évesen is tud meglepetést okozni a megjelenésével.

30 September 2025, North Rhine-Westphalia, Duesseldorf: Heidi Klum, model and presenter, stands waving on Königsallee at the opening of the L'Oréal Paris pop-up store. Photo: Rolf Vennenbernd/dpa (Photo by ROLF VENNENBERND / dpa Picture-Alliance via AFP), Heidi Klum
Heidi Klum nem mindig öltözködik annyira visszafogottan, mint ezen a képen
Fotó: ROLF VENNENBERND / DPA

A szupermodell Párizsban a Vetements 2026-os kollekciójának bemutatóján egy áttetsző, szürke csipkés ruhát viselt, amely szinte teljesen felfedte alakját és a fehérneműjét. 

A szettet ezüst grillszájjal egészítette ki, ami még inkább kiemelte egyedi stílusát. Klum nem először választott extrém ruhát, ám ezúttal sokak szerint túllépte a jó ízlés határát – különösen azért, mert lánya, Leni Klum is vele tartott az eseményre – írja a People.

Heidi Klum lánya visszafogottabb volt

A 19 éves Leni visszafogottabb, ám stílusos megjelenést választott: fekete, hasat szabadon hagyó felsőben és elegáns ceruzaszoknyában lépett a nyilvánosság elé. A fiatal modell karrierje felfelé ível, és sokan úgy vélik, édesanyja túlzottan feltűnő öltözéke elvonta a figyelmet Leni kifinomult stílusáról. A közösségi médiában megoszlottak a vélemények: egyesek dicsérték Heidi önbizalmát és testpozitív hozzáállását, míg mások ízléstelennek és túlzónak nevezték a választott ruhát. A topmodell korábban többször hangsúlyozta, hogy európai neveltetésének köszönhetően természetesnek tartja a test szabadságát, és nem fél megmutatni nőiességét – szerinte ez a hozzáállás segítette gyermekeit abban, hogy egészséges testképet alakítsanak ki.

Mindenesetre a divathét eseménye így nemcsak a ruhákról, hanem a generációk közötti stílusbeli különbségekről és a nyilvános megjelenés határairól is szóló vitát indított el.

 

