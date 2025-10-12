Helikopter zuhant az emberek közé – videón a horrorbaleset

A hatóságok szerint a helikopter szombat délután 14 óra körül vesztette el az irányítást, majd a Huntington Beach-i tengerpart közelében pálmafáknak és egy gyalogos híd lépcsősorának csapódott. A helikopter-baleset pillanatát több megdöbbentő videó is rögzítette, amelyeken látszik, ahogy a jármű spirálban forogva zuhan, miközben a strandolók rémülten figyelik az eseményeket – írja az AOL.

A helikopter a Huntington Beach partján zuhant le — a helikopter-baleset öt sérülttel végződött Fotó: MICHAEL HEIMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A helikopter-baleset után órákig zárva maradt a tengerparti útszakasz

A Huntington Beach-i tűzoltóság tájékoztatása szerint a mentőegységek két embert húztak ki a roncsok közül, további három pedig a közelben szenvedett sérüléseket. Az incidens helyszínét órákig lezárták, miközben a mentés és a vizsgálat zajlott. A helikopter állítólag a hétvégére tervezett Cars ’N Copters jótékonysági esemény része volt, amely során autók és helikopterek bemutatóját tartották volna a tengerpart közelében.

A helikopter-baleset oka egyelőre nem ismert, de a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) már megkezdte a vizsgálatot.

A helicopter crash in Huntington Beach injured 5 people and the crash was captured on video. 😳 pic.twitter.com/a0k7i1QpnT — TMZ (@TMZ) October 12, 2025

