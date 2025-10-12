Hírlevél

Ukrajna haláltusája elkezdődött – Oroszország minden fronton támad

Huntington Beachen

Helikopter zuhant az emberek közé – videón a horrorbaleset

Súlyos helikopter-baleset történt szombat délután a kaliforniai Huntington Beachen, amikor egy gép irányíthatatlanná vált, és a part menti pálmafák közé csapódott. A helikopter-baleset során öt embert kellett kórházba szállítani — kettőt a fedélzetről, hármat pedig az utcáról.
A hatóságok szerint a helikopter szombat délután 14 óra körül vesztette el az irányítást, majd a Huntington Beach-i tengerpart közelében pálmafáknak és egy gyalogos híd lépcsősorának csapódott. A helikopter-baleset pillanatát több megdöbbentő videó is rögzítette, amelyeken látszik, ahogy a jármű spirálban forogva zuhan, miközben a strandolók rémülten figyelik az eseményeket – írja az AOL.

A helikopter a Huntington Beach partján zuhant le — a helikopter-baleset öt sérülttel végződött.
A helikopter a Huntington Beach partján zuhant le — a helikopter-baleset öt sérülttel végződött Fotó: MICHAEL HEIMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A helikopter-baleset után órákig zárva maradt a tengerparti útszakasz

A Huntington Beach-i tűzoltóság tájékoztatása szerint a mentőegységek két embert húztak ki a roncsok közül, további három pedig a közelben szenvedett sérüléseket. Az incidens helyszínét órákig lezárták, miközben a mentés és a vizsgálat zajlott. A helikopter állítólag a hétvégére tervezett Cars ’N Copters jótékonysági esemény része volt, amely során autók és helikopterek bemutatóját tartották volna a tengerpart közelében.

A helikopter-baleset oka egyelőre nem ismert, de a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) már megkezdte a vizsgálatot.

A közelmúltban egy autópályába csapódott egy helikopter.

 

