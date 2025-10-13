Herceg Erika mindent elmondott az anorexiájáról

Herceg Erika, a Megasztár ismert énekesnője, zsűritagja az utóbbi időben egyre több kritikát kapott a külseje miatt. A közösségi médiában terjedő anorexiás vádakra most először reagált nyíltan, és tisztázta az igazságot.

Tóth Gabi, Curtis, Herceg Erika és Marics Peti a Megasztár zsűrijében

Herceg Erika vallomása az anorexiáról

Herceg Erika, a Megasztár ismert éne­kesnője, az utóbbi időben sok támadást kapott a külseje miatt. Többen anorexiával vádolták, ő azonban határozottan cáfolta a híreszteléseket. Elmondása szerint a betegsége miatt eleve nem engedhetné meg magának az éhezést.

A szívemmel van baj, a mai napig. Periódusonként kardiológushoz kell mennem, és erősítenem kell

– vallotta be őszintén.

A vádak újra és újra visszatérnek, ezért most nyíltan beszélt a múltjáról és az egészségéről.

Megasztártól a szívbetegségig – egy énekesnő története

Herceg Erika évekkel ezelőtt egy nemzetközi tehetségkutató után került egy lányformációba, amely évekig rendkívül sikeres volt. A tagok szigorú szerződést írtak alá, amely szerint 55 kilónál nem lehettek nehezebbek, ami állandó stresszt okozott.

A turnék, az elvárások és a testképzavar mind fizikailag, mind lelkileg megviselték.

Amikor a formáció a járvány idején feloszlott, Herceg Erika párjához költözött Kazahsztánba, és új életet kezdett. Betegsége miatt azonban egy időre félre kellett tennie a karrierjét, hogy megerősödjön. Ma már tudatosan étkezik, odafigyel magára, és vallja: az önelfogadás sokkal fontosabb, mint a külvilág véleménye.

