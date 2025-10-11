Forradalom az égen: ilyet még nem látott!

A légiközlekedésben új korszak kezdődhet: a hibrid repülő lehet a kulcs a fenntartható jövő felé. A BBC információi szerint a norvégiai Bergenben nemrég szállt le az Alia nevű, teljesen elektromos repülőgép, amely 160 kilométert tett meg mindössze 55 perc alatt – kizárólag akkumulátorról működve.

A hibrid repülő a zöld légiközlekedés kulcsa lehet - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Hibrid repülő - a repülés zöld jövője

A gépet az amerikai Beta Technologies fejlesztette, és akár fél tonna rakományt is képes szállítani. Az Alia tesztrepülése Norvégiában egy tervezett teherszállítási útvonalat szimulált Stavanger és Bergen között, és az ország zöldrepülési programjának részét képezi. A repülés nemcsak gyorsabb volt, mint az autóút, hanem teljesen kibocsátásmentes is. A Beta célja, hogy az Alia 2025-ben megkapja az amerikai hatósági engedélyt, és ezzel az egyik első hivatalosan engedélyezett elektromos repülő legyen.

Az elektromos repülés határai

Az elektromos hajtás azonban még mindig küzd a legnagyobb kihívással: az akkumulátorok hatótávjával. A jelenlegi lítium-ion technológia nehéz és korlátozott teljesítményű, így a legtöbb fejlesztés – mint a szlovén Pipistrel Velis Electro – csak rövid távokra alkalmas. A szakértők szerint valódi áttöréshez új akkumulátorkémia szükséges. Addig is a repülőgépgyártók az autóipar mintáját követik: jön a hibrid hajtás.

A hibrid repülő előnyei

A Heart Aerospace és a Beta Technologies olyan gépeken dolgoznak, amelyek elektromos és hagyományos hajtást is használnak. A Heart X1 modellje például 30 utast szállíthat majd, és akár 800 kilométert is megtehet a két rendszer kombinálásával.

A hibrid repülők egyik legnagyobb előnye, hogy nagyobb hatótávot biztosítanak, miközben jelentősen csökkentik a károsanyag-kibocsátást. Emellett csendesebb felszállást és leszállást tesznek lehetővé, ami városi környezetben különösen fontos.

A repülés szénlábnyoma ma a globális kibocsátás mintegy 3%-át teszi ki. A hibrid repülők, valamint a fenntartható repülőüzemanyagok (SAF) és a hidrogénes technológiák együttesen vezethetnek el a valóban zöld repülés korszakához.