76 éves hidegrekord dőlt meg

Második napja dőlt meg a napi hidegrekord Csíkszeredában, ahol kedden reggel mínusz 9,7 Celsius-fokot mértek. A székelyföldi városban az év azonos időszakában utoljára 1949-ben volt hasonlóan alacsony hőmérséklet.

A székelyföldi városban ismét hidegrekord született - Illusztráció

Fotó: Getty Images

A mostani hidegrekord több mint hetvenéves csúcsot döntött meg

A kedd reggeli hőmérséklet több mint egy fokkal alacsonyabb a korábbi napi hidegrekordnál, 1949. október 21-én mínusz 8,5 Celsius-fokot mértek az erdélyi városban - közölte Halada Szilárd meteorológus az Agerpres hírügynökséggel.

Kedden a térség más városaiban is alacsony volt a hőmérséklet. Gyergyóalfaluban mínusz 7,9, Maroshévízen mínusz 7,5 Celsius-fokot mértek. Székelyudvarhelyen - ahol általában magasabbak a hőmérsékleti értékek, mint Gyergyó- és Csíkszéken - mínusz 2,5, a Bucsin-tetőn mínusz 3,7 fok volt.

A meteorológiai előrejelzések felmelegedést jósolnak.

