Palvin Barbara

Ezt látni kell! Hihetetlenül szexi ruhában jelent meg Palvin Barbara

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
A magyar topmodell újra királynői fényben ragyogott. Palvin Barbara egy elegáns, merész szabású bézs ruhában jelentkezett be a párizsi divathétről.
Palvin Barbara, a világhírű magyar modell ismét bizonyította, hogy a szépségén nem fog az idő.

Palvin Barbara topmodell
Palvin Barbara ragyogott a párizsi divathéten
Fotó: Szabolcs László

A legújabb fotósorozata – amelyen királynői, magabiztos stílust mutat be elegáns bézs ruhában – szinte azonnal virálissá vált az Instagramon és a közösségi médiában. 

Az egyben szexi és dekoratív Barbi fényképei azt sugallják: a ruhatervezők és stylistok egyaránt óriási figyelmet fordítottak a részletekre, s Barbinak sikerült egyszerre sugároznia eleganciát és erotikát ebben a ruhában a párizsi divathéten.

Palvin Barbara újult erővel

Az esemény azonban nem pusztán a külsőségekről szólt. Bár kívülről tökéletesnek tetszik az élete, Barbi nemrégiben komoly egészségügyi kihívással nézett szembe: endometriózis miatt műtétre volt szüksége. A felépülése jól zajlott, és ő újult erővel tért vissza a nyilvánosság elé. A fotók nyomán a kommentelők – sokan egyetértésben – a modell magabiztosságát és stílusérzékét emelték ki. Egy hozzászólás így szólt: „Elegancia és magabiztosság”. És valóban: Barbi ismét önmaga legszebb verzióját mutatja – nemcsak a divat világában, de az élet személyes kihívásaiban is.

 

