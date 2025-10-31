Hihetetlen felvétel: a világ egyik legritkább macskáját kapták lencsevégre

Spanyolországban először sikerült videón megörökíteni egy hófehér bundájú ibériai hiúzt – egy olyan állatot, amelyről eddig csak legendák keringtek. A felvétel a dél-spanyolországi Jaén hegyeiben készült, és azonnal természetvédelmi szenzációvá vált, hiszen ez a világ egyik legritkább macskaféléje – számol be a Daily Mail.

Az ibériai hiúz a kihalás széléről tért vissza - Fotó: CORDIER SYLVAIN / HEMIS.FR / hemis.fr

A fehér ibériai hiúz a világ legritkább állatainak egyike

A különleges példányt Ángel Hidalgo spanyol természetfotós fedezte fel, aki hónapokon át kereste a hiúzt, miután kameracsapdája egy furcsa, fehér állatot rögzített. Amikor végül megpillantotta, úgy érezte, „mintha a hiúz saját fényt sugárzott volna”. A fotós szerint ez élete egyik legemlékezetesebb pillanata volt.

A hófehér szín nem albinizmus, hanem egy ritka genetikai rendellenesség, az úgynevezett leucizmus következménye, amely részleges pigmenthiányt okoz.

Bár a fehér bunda rendkívül látványos, a természetben hátrányt jelenthet, mert nehezíti a rejtőzködést. A fehér hiúz pontos élőhelyét nem hozzák nyilvánosságra, hogy megvédjék az orvvadászoktól. Az ibériai hiúzra ugyanis továbbra is veszélyt jelent az illegális vadászat és a vadnyúlállomány csökkenése – ez utóbbi a faj fő tápláléka.

A kihalás széléről menekültek meg a hiúzok

2001-ben a mediterrán erdőségekben már csupán a faj 62 felnőtt példányát tartották számon, de 2022-re a populáció 648-ra nőtt a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) adatai szerint. Az ibériai hiúz „feltámadását” a természetvédelmi szakemberek példátlannak tartják a macskafélék között, különös tekintettel arra, hogy jelenleg a klímaváltozás, a környezetszennyezés és az élőhelyek elvesztése miatt olyan arányban halnak ki a különböző fajok, amire az utóbbi tízmillió évben nem volt precedens.

Hogyan maradhatott fenn a faj?

Az ibériai hiúz túlélését részben a genetikai „mentőhatásnak” köszönheti: kutatások szerint az elmúlt néhány ezer évben időnként kereszteződött közeli rokonával, az eurázsiai hiúzzal. Ez a keveredés növelte a faj genetikai sokféleségét, ami kulcsfontosságú a változó környezethez való alkalmazkodásban. Bár a populáció ma már több száz szaporodóképes nőstényt számlál, genetikai állománya továbbra is az egyik legszűkebb a világon, így fennmaradása még mindig komoly kihívás a természetvédelem számára.