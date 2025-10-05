Hamarosan pokollá változik a paradicsom – tombol a HIV-fertőzés

A Fidzsi-szigetek hatóságai HIV-válságot hirdettek, miután az elmúlt évtizedben tizenegyszeresére nőtt a fertőzöttek száma. Míg 2014-ben alig ötszáz ember élt HIV-fertőzéssel, 2025-re már közel hatezren. A szakértők szerint a gyors terjedés mögött a fiatalok körében elterjedt intravénás droghasználat áll, amely az országban robbanásszerűen növeli a fertőző betegségek számát.

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Az intravénás droghasználat súlyosbítja a HIV-fertőzést

A civil szervezetek beszámolói szerint a kristálymet injekciós formában vált népszerűvé a városi fiatalok körében. Sokan közös injekciós tűt használnak, ami különösen veszélyes, hiszen a vér így közvetlenül jut egyik emberből a másikba.

Ez nemcsak a HIV-fertőzés, hanem más betegségek, például a hepatitis terjedését is elősegíti.

A „bluetoothing” néven ismert módszer, amikor a használók egymás véréből fecskendeznek vissza a szer beadása után, tovább növeli a kockázatot. A droghasználat ilyen formája a HIV-fertőzés egyik fő terjesztője lett, különösen a fiatalok drogfogyasztása miatt, akik sokszor nem ismerik a veszélyeket vagy félnek segítséget kérni.

Fotó: MATT HUNT / NurPhoto

Egészségügyi válság és a megelőzés kihívásai

A tűhiány és az állami egészségügy korlátozott lehetőségei miatt a helyzet egyre súlyosabb. A konzervatív társadalmi szemlélet gátolja a tűcsere-programok bevezetését, pedig ezek alapvető szerepet játszanának a HIV-fertőzés és az AIDS megelőzése szempontjából.

Első világháborús katona lehetett a legelső AIDS beteg

A civil szervezetek, mint a Drug Free Fiji és a Survivor Advocacy Network, saját forrásból próbálnak steril eszközöket és óvszereket biztosítani, de a támogatás hiánya miatt ez nem elegendő.

A járvány terjedésével az ország egészségügye túlterheltté vált: hiányoznak a HIV-tesztek, a gyógyszerek és a laboratóriumi eszközök.

Narikoso, Fidzsi-szigetek, 2017. október 20.

Fotó: Christoph Sator/dpa Christoph Sator / DPA az AFP-n keresztül

HIV-fertőzés: a jövő egyik legnagyobb kihívása Fidzsin

A szakértők szerint a jelenlegi számok csak a jéghegy csúcsát mutatják. Sok fertőzött nincs regisztrálva, mert nem végeztet tesztet, vagy nem jut el orvosi ellátáshoz. A WHO és más nemzetközi szervezetek figyelmeztetnek: ha nem történnek gyors lépések, a HIV-fertőzés robbanásszerűen elterjedhet az egész országban.

A megelőzés kulcsa az oktatás, a fiatalok tájékoztatása és a biztonságos injekciós tű használatának támogatása. A fertőző betegségek visszaszorítása nemcsak egészségügyi, hanem társadalmi felelősség is. A HIV-fertőzés megállítása Fidzsin ma már nem csupán cél, hanem létkérdés.

