Forradalmi áttörés: itt a HIV elleni szuperinjekció!

A brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) zöld utat adott a kabotegravir (CAB-LA) nevű új injekciónak, amely kéthavonta adható, és szinte teljes védelmet biztosít a HIV-fertőzés ellen. A döntés történelmi lépés az Egyesült Királyság célja felé, hogy 2030-ra megszüntesse a vírus továbbadását.

Az új HIV-injekció kéthavonta adható, közel 100%-os védelmet nyújtva- Illusztráció

Fotó: Unsplash

Az injekció egy speciális enzimet blokkol, amely nélkül a HIV nem képes sokszorozódni a szervezetben, így megakadályozza, hogy a fertőzés kialakuljon - írja a Daily Mail.

Hogyan működik az új HIV-injekció?

A jelenleg elérhető PrEP-tablettákkal ellentétben a kabotegravirt két havonta adják be, egészségügyi szakember felügyeletével. Az új megoldást elsősorban azok számára fejlesztették, akik nem tudják szedni a napi gyógyszert – például orvosi okok, nyelési nehézségek vagy instabil élethelyzet miatt.

Helen Knight, a NICE gyógyszerértékelési igazgatója szerint: „Ez az injekció biztonságos, hatékony és lehetőséget ad azoknak, akik eddig nem fértek hozzá a PrEP-hez.”

A Terrence Higgins Trust jótékonysági szervezet szerint az új injekció forradalmasítja a HIV-megelőzést, különösen azok körében, akik eddig nem jutottak hozzá a hagyományos kezelésekhez.

A gyógyszert a ViiV Healthcare gyártja, a GSK leányvállalata, amelynek gyártóbázisa az angliai Barnard Castle-ben található.

Julie Guest, a cég brit igazgatója szerint: „Ez az Egyesült Királyságban az első hosszú hatású PrEP-kezelés, amely új reményt ad mindenkinek, aki védelmet keres a HIV ellen.”