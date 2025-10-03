Hihetetlen időjárás: hó és aszály osztja ketté Oroszországot

Oroszország területének mintegy ötven százalékát már hó borítja - közölte Roman Vilfand, Oroszország Hidrometeorológiai Központjának tudományos vezetője pénteken az Interfax hírügynökséggel. Vilfand szerint már hótakaró borította be a távol-keleti területeket, a Szibériai Szövetségi Körzet északi régióit, és a déliekben is kialakulóban van.

A hó idén hamarabb érkezett, mint a tavalyi télen - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Hó és aszály egyszerre sújtja Oroszországot

A szakember által ismertetett előrejelzés szerint az elkövetkező tél Oroszországban nem lesz túlságosan zord, de hidegebb lesz, mint a tavalyi. Mint mondta, ez Moszkvára és az ország európai területeinek központjára is vonatkozik. A prognózis megbízhatóságát több mint 60 százalékosnak mondta.

Közölte, hogy az európai rész régióiban a szeptember aszályos volt, a központi feketeföld-övezetben az ilyenkor szokásos csapadéknak mindössze a 8-16 százaléka hullott le. A legtöbb esőt, a normál érték 44 százalékát Szmolenszk megyében mérték.

A kevés eső miatt szeptemberben a legsúlyosabb helyzet Rosztov megyében és a Krasznodari terület északi részén alakult ki, ahol augusztusban is aszály volt. E két régióban szeptemberben a havi rendes csapadékmennyiség 33 százaléka hullott le.

