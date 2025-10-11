„Ez nem lehet igaz” — a fiatal nő csak megkönnyebbülést várt, de egészen mást kapott helyette

Lucinda Cleland, a mindössze 22 éves dél-ausztráliai joghallgató, élete legszörnyűbb hírét kapta egy egyszerűnek hitt orvosi beavatkozás után. A fiatal nő először csak mellkasi fájdalmak miatt fordult orvoshoz, ahol egy pingponglabda-nagyságú cisztát találtak nála. Az orvosok akkor még megnyugtatták: nincs ok aggodalomra. Senki sem sejtette, hogy néhány év múlva a Hodgkin-limfóma örökre megváltoztatja az életét - írja a People.

Lucinda Cleland Hodgkin-limfóma elleni küzdelme sokak számára adott reményt Fotó:Illusztráció/Unsplash

Hodgkin-limfóma: a diagnózis, ami egy pillanat alatt felforgatta Lucinda életét

Két évvel később a fájdalom visszatért – sokkal erősebben, mint korábban. A vizsgálatok kimutatták, hogy a ciszta újra megnőtt, ezért Lucindát műtétre küldték. Ám az operáció után hidegzuhanyként érkezett a hír: a feltételezett ciszta valójában tumor volt, és Hodgkin-limfóma, vagyis nyirokrendszeri rák támadta meg a szervezetét.

„Azt mondtam a kórházban: ez nem lehet rák – biztos voltam benne, hogy nem az. Minden orvos ezt hitte. Aztán jött a diagnózis, és szó szerint lefagytam” – mesélte a People magazinnak.

Lucinda ekkor éppen a tanulmányai befejezésén dolgozott, a karrierje küszöbén állt, amikor a betegség mindent felülírt. „A ’C-betűs szó’ – a rák – az utolsó, amit hallani akarsz 22 évesen” – mondta.

Kemoterápia, félelem és új remény

A fiatal nő négy kemoterápiás kezelést kapott, és hamarosan sugárkezelés vár rá. Bár sok haját sikerült megőriznie, a hajhullás és a termékenység elvesztésének lehetősége súlyos lelki terhet jelentett.

„Lehet, hogy hiú dolognak tűnik, de a haj egy fiatal nő számára az identitás része. Amikor elkezdett hullani, olyan volt, mintha egy darabot veszítenék magamból” – vallotta be őszintén.

Minden nehézség ellenére Lucinda nem adta fel. A Hodgkin-limfóma elleni harc közben is próbál pozitív maradni: gyűjtést indított a GoFundMe-n, hogy fedezni tudja a kezelések költségeit, a fennmaradó összeget pedig a Lymphoma Australia szervezetnek ajánlja fel.

Futással zárja le a legnehezebb időszakot

Lucinda most a Victor Harbor Run jótékonysági félmaratonra készül, ahol futásával szeretne adományokat gyűjteni és felhívni a figyelmet a Hodgkin-limfóma korai felismerésének fontosságára.