Ijesztő, mik ezek a titokzatos fényvillanások a Holdon?

Az úgynevezett átmeneti holdjelenségek már az 1700-as évek óta izgatják a kutatókat.

A Hold továbbra is tartogat meglepetéseket

Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto

A sötét oldalról vagy a terminátor mentén látható titokzatos fényvillanások ma már amatőr távcsövekkel is megfigyelhetők.

A legvalószínűbb magyarázat, hogy a Hold légkörének hiánya miatt az apró meteoritok fékezés nélkül csapódnak a felszínbe, és a becsapódás helyén hirtelen felizzik az anyag – írja a Köpönyeg.

Gázok a Holdon

Azonban vannak fények, amelyek hosszabb ideig tartanak, akár több percig. Ennek nem külső, hanem belső oka van. a Hold belsejében felgyülemlett radongáz időnként a repedéseken kiszökik. A radon radioaktív gáz bomlás közben fényt kelt, ezt pedig messziről is látni lehet. Míg mások szerint a napfényben szikrázó porfelhők vagy műholdak visszaverődése okozhatja a látványt.

A szakemberek arra biztatják az amatőr megfigyelőket, hogy ha ilyen villanást észlelnek, rögzítsék az időpontot és készítsenek felvételt – ezek az adatok értékesek lehetnek a tudomány számára. A Hold tehát továbbra is tartogat meglepetéseket: néha szó szerint felragyog előttünk az ismeretlen.

A Holdon tett felfedezés átírhatja a földi élet történetét

A Kínai Tudományos Akadémia kutatói hét porszemnyi idegen anyagot azonosítottak, amelyek a vízben rendkívül gazdag ritka Ivuna-típusú szeneskondrit-meteoritokból származnak. A tudósok szerint a felfedezés azt bizonyítja, hogy ugyanezek az aszteroidák hozhatták a vizet a Földre több mint négy milliárd évvel ezelőtt, ez átírhatja a földi élet történetét. Becslése szerint a Hold meteoritjainak akár 30 százaléka is tartalmazhat ilyen eredetű maradványokat.

Látványos égi jelenség közeledik

November elején újra érkezik a szuperhold, november 5-én ismét megmutatja lenyűgöző arcát, amikor a telihold a Földhöz legközelebb kerül. Az első októberben már megmutatta magát, a második a jövő héten lesz látható, míg a harmadik december 4-én érkezik. A szuperhold akkor fordul elő, amikor a Hold pályáján a Földhöz legközelebbi pontján, azaz perigeumban halad el. Ilyenkor a telihold valamivel nagyobbnak és fényesebbnek látszik az átlagosnál.