Rendkívüli

Oroszország háborús bejelentést tett! Jön a tűzszünet?

Áttörés!

Megfejtették a tudósok a világ egyik legnagyobb rejtélyét

Brad Pitt

Brad Pitt kitálalt Angelina Jolie-ról

18 perce
Olvasási idő: 5 perc
Nem csillapodik a jogi háború Brad Pitt és Angelina Jolie között. A volt hollywoodi álompár tagjai több mint három éve pereskednek egymással. Brad Pitt most bizalmas e-mailek átadását kéri volt feleségétől.
Brad PittperAngelina Jolie

Az egykori hollywoodi álompár tagjai 2022 februárja óta pereskednek egymással a Château Miraval nevű francia borászatuk miatt, amelyet még házasságuk idején vásároltak – emlékeztet a pagesix.com. Pitt most azt kéri a bíróságtól, hogy Jolie adja át azokat az e-maileket, amelyeket üzleti menedzserével, Terry Birddel, valamint brit sajtósaival, Chloe Daltonnal és Arminka Heliccel, továbbá két pénzügyi tanácsadóval váltott. Az 50 éves színésznő korábban egy jogi nyilatkozatban részletesen ismertette, mi vezetett a 9 évvel ezelőtti szakításukhoz Pittel. Jolie 2016-ban nyújtotta be a válókeresetet, mindössze néhány nappal azután, hogy a vádja szerint Pitt egy magánrepülőgépen ittas állapotban fizikailag és verbálisan is bántalmazta őt és gyermekeiket. A 61 éves színész a válóper során mindezt cáfolta.

Az egykori hollywoodi álompár, Angelina Jolie és Brad Pitt – Fotó: Mark Ralston/AFP
Az egykori hollywoodi álompár, Angelina Jolie és Brad Pitt
 Fotó: Mark Ralston/AFP

A volt  hollywoodi álompár tagjai ügyvédeken keresztül kommunikálnak 

Pitt szerint az e-mailekben szó esett a birtok részvényeladásának feltételeiről, amelyek kulcsfontosságúak a jelenlegi perben. Pitt ügyvédei azt állítják, Jolie eddig mindössze egyetlen olyan belső e-mailt adott át, amely utal a vitatott eladás részleteire.

Jolie ezzel szemben arra hivatkozik, hogy a levelezés jogi tanácsadással kapcsolatos, így bizalmas, és nem köteles kiadni. Ügyvédje, Paul Murphy, élesen bírálta Pitt lépését. 

Ez a beadvány Pitt éveken át tartó zaklatási és kontrolltörekvésének újabb megnyilvánulása

 – véli az ügyvéd. 

A vita másik pontja, hogy Jolie 33 ezer dolláros ügyvédi díj megtérítését követeli Pitt-től, mivel szerinte a színész feleslegesen indította el a mostani eljárást.

A konfliktus gyökere, hogy Jolie eladta saját részesedését a Miraval birtokból a Stoli Group borászati részlegének. Pitt állítása szerint volt felesége az ő engedélye nélkül tette ezt, míg Jolie azt állítja, erre nem volt szüksége. 

A Miraval-ügy már évek óta húzódik, és egyelőre nem látszik a vége. A felek továbbra is kitartanak álláspontjuk mellett, miközben Jolie és Pitt pere a világ egyik legnagyobb válási utóperévé nőtte ki magát az ügy.

Egy másik hollywoodi álompár, Nicole Kidman és Keith Urban válása is botrányos körülmények között zajlott. 
 

 

