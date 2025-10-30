Brad Pitt kitálalt Angelina Jolie-ról

Az egykori hollywoodi álompár tagjai 2022 februárja óta pereskednek egymással a Château Miraval nevű francia borászatuk miatt, amelyet még házasságuk idején vásároltak – emlékeztet a pagesix.com. Pitt most azt kéri a bíróságtól, hogy Jolie adja át azokat az e-maileket, amelyeket üzleti menedzserével, Terry Birddel, valamint brit sajtósaival, Chloe Daltonnal és Arminka Heliccel, továbbá két pénzügyi tanácsadóval váltott. Az 50 éves színésznő korábban egy jogi nyilatkozatban részletesen ismertette, mi vezetett a 9 évvel ezelőtti szakításukhoz Pittel. Jolie 2016-ban nyújtotta be a válókeresetet, mindössze néhány nappal azután, hogy a vádja szerint Pitt egy magánrepülőgépen ittas állapotban fizikailag és verbálisan is bántalmazta őt és gyermekeiket. A 61 éves színész a válóper során mindezt cáfolta.

Az egykori hollywoodi álompár, Angelina Jolie és Brad Pitt

Fotó: Mark Ralston/AFP

A volt hollywoodi álompár tagjai ügyvédeken keresztül kommunikálnak

Pitt szerint az e-mailekben szó esett a birtok részvényeladásának feltételeiről, amelyek kulcsfontosságúak a jelenlegi perben. Pitt ügyvédei azt állítják, Jolie eddig mindössze egyetlen olyan belső e-mailt adott át, amely utal a vitatott eladás részleteire.

Jolie ezzel szemben arra hivatkozik, hogy a levelezés jogi tanácsadással kapcsolatos, így bizalmas, és nem köteles kiadni. Ügyvédje, Paul Murphy, élesen bírálta Pitt lépését.

Ez a beadvány Pitt éveken át tartó zaklatási és kontrolltörekvésének újabb megnyilvánulása

– véli az ügyvéd.

A vita másik pontja, hogy Jolie 33 ezer dolláros ügyvédi díj megtérítését követeli Pitt-től, mivel szerinte a színész feleslegesen indította el a mostani eljárást.

A konfliktus gyökere, hogy Jolie eladta saját részesedését a Miraval birtokból a Stoli Group borászati részlegének. Pitt állítása szerint volt felesége az ő engedélye nélkül tette ezt, míg Jolie azt állítja, erre nem volt szüksége.

A Miraval-ügy már évek óta húzódik, és egyelőre nem látszik a vége. A felek továbbra is kitartanak álláspontjuk mellett, miközben Jolie és Pitt pere a világ egyik legnagyobb válási utóperévé nőtte ki magát az ügy.