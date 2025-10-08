19 éve eltűnt egy lengyel nő, meglepő helyen került elő a holttest

A leicestershire-i rendőrség bejelentése szerint az emberi maradványokat a Great Central Way környékén találták meg, nem messze a Leicester City stadionjától – írja a DailyMail. A vizsgálat célja, hogy megállapítsák, a holttest valóban a 2006 májusában eltűnt Malgorzata Wnuczekhez tartozik-e. A 27 éves lengyel nő nyomtalanul tűnt el, miután hazafelé indult munkahelyéről, egy logisztikai cégtől Leicesterben.

Rendőrségi áttörés: emberi holttestet találtak

Fotó: Pexels

A holttest megtalálása új reményt adhat a családnak

Malgorzata, aki utoljára 2006. május 29-én lépett kapcsolatba szeretteivel, egy szöveges üzenetet küldött:

Ekkor hároméves kislányát, Olát hagyta hátra, aki azóta nagyszüleinél él Lengyelországban.

A rendőrség 2023-ban már végzett kereséseket a River Soar környékén, miután lengyel hatóságoktól új információk érkeztek, de akkor nem találtak nyomot. Most azonban a legfrissebb bejelentés után a nyomozók ismét feltárták a területet, és ekkor bukkantak a holttest maradványaira. A rendőrség közleménye szerint:

a maradványok azonosítása folyamatban van,

és további igazságügyi vizsgálatok szükségesek. Egyelőre nem történt letartóztatás, de a hatóságok folytatják a környék átvizsgálását.

„Reméljük, választ kapunk"

A detektívfelügyelő Jenni Greenway, az ügy vezető nyomozója elmondta, hogy bár a felfedezés megrázó, egyben segíthet tisztázni, mi történt az eltűnt nővel:

Reméljük, ez a fejlemény közelebb visz minket az igazsághoz, és végre válaszokat ad Malgorzata családjának, akik 19 éve élnek bizonytalanságban.

A rendőrök a környéken továbbra is jelen vannak, hogy befejezzék a helyszíni munkát és megnyugtassák a lakosságot. A családot a rendőrség folyamatosan tájékoztatja és pszichológiai támogatást is biztosít számukra ebben a nehéz időszakban.

