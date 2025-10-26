Hírlevél

horror

A horror titka: miért szeretünk félni, és hogyan segít a rettegés a stressz ellen

58 perce
Miért imádunk rettegni, miközben a valóságban mindenki a biztonságot keresi? A pszichológusok szerint a horror paradox módon nemhogy árt, hanem segít – mert megtanít félni, és ezzel együtt meg is nyugtat.
horror

Elsőre ellentmondásnak tűnik, hogy az emberek pénzt fizetnek azért, hogy sikítva nézzenek végig két órát a sötétben. Mégis a horror az egyik legnépszerűbb filmes műfaj, mert a félelem – ha biztonságos keretek között éljük meg – kifejezetten jót tesz a léleknek. Egyes kutatások szerint a borzongás nemcsak izgalmas, hanem segít kezelni a stresszt, és erősíti a pszichés ellenállóképességet – olvasható a BBC cikkében.

Miért szeretünk horrorfilmet nézni és közben borzongani?
Miért szeretünk horrorfilmet nézni és közben borzongani? (illusztráció) Fotó: Antonio Guillem / Shutterstock

Miért szeretünk félni? A horror paradoxona

A horrorfilmek a legmélyebb ösztöneinkre hatnak: egyszerre ijesztenek meg és nyugtatnak meg. A félelem evolúciós reflex, de a horrorban biztonságos formában éljük át, így a test és az elme is „gyakorolja” a veszélyre adott reakciót.

Tíz film, ami megölte a lelkünket egy kicsit

A horrorfilm közben a szervezetünk ugyanúgy reagál, mintha valódi veszélyben lennénk – majd amikor vége, a megkönnyebbülés hormonjai elárasztják a testet. Ez a folyamat segít levezetni a feszültséget, és furcsa módon éppen ezért vágyunk újra és újra a borzongás élményére.

férfihorrorfilmnézés, férfi, horrorfilm,
Fotó: Shutterstock

A borzalom maga: miért vonz a félelem és a borzongás élménye

A horrorfilmben a félelem kontroll alatt marad – tudjuk, hogy nem eshet bajunk, ezért átadhatjuk magunkat az izgalomnak. Ebben rejlik a műfaj varázsa: a rettegés és a biztonság egyensúlya olyan pszichológiai élményt ad, amit semmi más nem pótol.

 

