A horror titka: miért szeretünk félni, és hogyan segít a rettegés a stressz ellen

Elsőre ellentmondásnak tűnik, hogy az emberek pénzt fizetnek azért, hogy sikítva nézzenek végig két órát a sötétben. Mégis a horror az egyik legnépszerűbb filmes műfaj, mert a félelem – ha biztonságos keretek között éljük meg – kifejezetten jót tesz a léleknek. Egyes kutatások szerint a borzongás nemcsak izgalmas, hanem segít kezelni a stresszt, és erősíti a pszichés ellenállóképességet – olvasható a BBC cikkében.

Miért szeretünk horrorfilmet nézni és közben borzongani? (illusztráció) Fotó: Antonio Guillem / Shutterstock

Miért szeretünk félni? A horror paradoxona

A horrorfilmek a legmélyebb ösztöneinkre hatnak: egyszerre ijesztenek meg és nyugtatnak meg. A félelem evolúciós reflex, de a horrorban biztonságos formában éljük át, így a test és az elme is „gyakorolja” a veszélyre adott reakciót.

A horrorfilm közben a szervezetünk ugyanúgy reagál, mintha valódi veszélyben lennénk – majd amikor vége, a megkönnyebbülés hormonjai elárasztják a testet. Ez a folyamat segít levezetni a feszültséget, és furcsa módon éppen ezért vágyunk újra és újra a borzongás élményére.

Fotó: Shutterstock

A borzalom maga: miért vonz a félelem és a borzongás élménye

A horrorfilmben a félelem kontroll alatt marad – tudjuk, hogy nem eshet bajunk, ezért átadhatjuk magunkat az izgalomnak. Ebben rejlik a műfaj varázsa: a rettegés és a biztonság egyensúlya olyan pszichológiai élményt ad, amit semmi más nem pótol.