Rendkívüli

kutya

Hős kutya mentette meg egy sebesült nő életét

Váratlan fordulatot vett egy átlagosnak induló séta Floridában. Egy hős kutya sietett a rendőrség segítségére.
kutyaFloridarendőrség

Egy átlagos esti séta kis híján tragédiába torkollott Floridában, egy Eeyore nevű hős kutya mentette meg az idős nő életét – számolt be a The Guardian. A 86 éves nő férje hétfő este jelezte a rendőrségnek, hogy felesége nem tért haza a kutyasétáltatásból. Amikor a rendőrség elkezdte keresni a környéken az eltűntet, váratlan formában érkezett segítség.

hős kutya
Hős kutya segített a rendőrségnek - Fotó: CHRIS DELMAS / AFP

A hős kutya vezette a rendőrt a helyszínre

Devon Miller serifhelyettes az autójából vette észre a Eeyore-t. A kutya megközelítette a járművet, majd haladni kezdett előtte, mintha mutatni akarna valamit. A rendőrnő követte, és a kutya nemsokára elvezette az idős nőhöz, aki elesett, és sérülései miatt nem tudott felállni. Miután orvosi ellátásban részesült, és megtudta, hogyan találtak rá, ő maga is meglepődött – ugyanis nem ő a kutya gazdája. 

Tavaly decemberben hasonló eset történt Angliában: egy nyugdíjas rendőrkutya talált rá egy sérült férfira, akinek így sikeresen megmentették az életét.

 

