Hős kutya mentette meg egy sebesült nő életét

Egy átlagos esti séta kis híján tragédiába torkollott Floridában, egy Eeyore nevű hős kutya mentette meg az idős nő életét – számolt be a The Guardian. A 86 éves nő férje hétfő este jelezte a rendőrségnek, hogy felesége nem tért haza a kutyasétáltatásból. Amikor a rendőrség elkezdte keresni a környéken az eltűntet, váratlan formában érkezett segítség.

Hős kutya segített a rendőrségnek - Fotó: CHRIS DELMAS / AFP

A hős kutya vezette a rendőrt a helyszínre

Devon Miller serifhelyettes az autójából vette észre a Eeyore-t. A kutya megközelítette a járművet, majd haladni kezdett előtte, mintha mutatni akarna valamit. A rendőrnő követte, és a kutya nemsokára elvezette az idős nőhöz, aki elesett, és sérülései miatt nem tudott felállni. Miután orvosi ellátásban részesült, és megtudta, hogyan találtak rá, ő maga is meglepődött – ugyanis nem ő a kutya gazdája.

Tavaly decemberben hasonló eset történt Angliában: egy nyugdíjas rendőrkutya talált rá egy sérült férfira, akinek így sikeresen megmentették az életét.