Újra erdőtüzek pusztítanak és hőség tombol Ausztráliában

Az ausztrál hatóságok országszerte jelenleg összesen 36 tűzről tudnak, közülük kilencet a tűzoltók egyelőre még egyáltalán nem tudtak ellenőrzés alá vonni. A hőség illetve a lángok miatt csaknem kétezer háztartás maradt áram nélkül.

Hőség: strandolók a sydney-i Bondi Beachen 2025. október 22-én

Fotó: DAVID GRAY / AFP

Hőség: megdőlt az októberi melegrekord

Az ország legnépesebb államában, Új-Dél-Walesben a szél akár az óránkénti 100 kilométeres sebességet is elérheti, növelve az újabb tüzek kialakulásának kockázatát. Sydney üzleti negyedében a hőmérséklet 37 Celsius-fokig emelkedett szerda délutánra, a város egyik külvárosában,

Penrith-ben pedig csaknem 40 Celsius-fokot mértek, amivel megdőlt az ott regisztrált eddigi októberi hőségrekord.

Az ausztrál meteorológiai intézet egyik munkatársa, Angus Hines figyelmeztetett, hogy bár az országban még csak tavasz van, máris "hihetetlen hőmérsékleteket" mérnek. A Tasman-tenger új-zélandi partjainál helyi hatóságok az ország középső és déli térségeire az erős szél miatt vörös riasztást adtak ki, miközben a tűzoltók továbbra is küzdenek a szelek nyomán erőre kapó lángokkal Új-Zéland több térségében.

Helyi hatóságok azt közölték, hogy a tűzben több ház megsemmisült.

A wellingtoni kormány mindeközben szerda délután vészhelyzetet hirdetett Canterbury régióban, a MetService új-zélandi meteorológiai szolgálat szerint pedig további erős szelekre hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy az ország egyes térségeiben esőzésekre is lehet számítani. Kedden a Wellingtonon átsöprő viharos esőzés halálos áldozatot is követelt: a főváros egyik parkjában egy férfi meghalt, amikor rázuhant egy faág.