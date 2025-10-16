Hősies mentés: biztonsági őr rántotta el a nőt a villamos elől

A hősies mentés Törökországban, Kayseriben történt, ahol egy nő a villamossínekre lépett. Az őr lélekjelenléte életet mentett.

Hősies mentést hajtott végre egy biztonsági őr Törökországban Fotó: TRT/YouTube

Hősies mentés: egy hajszálon múlt a nő élete

Kayseri városában egy nő váratlanul a villamossínekre lépett, és csak másodpercekkel később robogott el a villamos. A drámai pillanatokat a Kayseri Ulaşım A.Ş. biztonsági kamerái rögzítették.

A felvételen látható, ahogy a biztonsági őr villámgyorsan reagál. Az őr hirtelen a nő mellé ugrik, és az eséstől visszahúzva megmenteti a nőt a közeledő járműtől.

A városi közlekedési vállalat a történteket nyilvánosságra hozta, és elismerését fejezte ki az őr bátor tettéért.

Az esetről beszámolt a BBC.

