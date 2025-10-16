Hírlevél

Rendkívüli!

Bejelentették az Európai Unió küszöbön álló összeomlását

Hősies mentés: biztonsági őr rántotta el a nőt a villamos elől

Egyetlen lépés választotta el a nőt a biztos tragédiától. A hősies mentés másodpercek alatt zajlott le, amikor egy biztonsági őr elrántotta a sínekről, mielőtt a villamos elhaladt volna. A jelenet fagyasztotta meg a járókelőket is.
A hősies mentés Törökországban, Kayseriben történt, ahol egy nő a villamossínekre lépett. Az őr lélekjelenléte életet mentett.

hősies mentésről készült videó- törökország villamos
Hősies mentést hajtott végre egy biztonsági őr Törökországban Fotó: TRT/YouTube

Hősies mentés: egy hajszálon múlt a nő élete

Kayseri városában egy nő váratlanul a villamossínekre lépett, és csak másodpercekkel később robogott el a villamos. A drámai pillanatokat a Kayseri Ulaşım A.Ş. biztonsági kamerái rögzítették. 

A felvételen látható, ahogy a biztonsági őr villámgyorsan reagál. Az őr hirtelen a nő mellé ugrik, és az eséstől visszahúzva megmenteti a nőt a közeledő járműtől.

A városi közlekedési vállalat a történteket nyilvánosságra hozta, és elismerését fejezte ki az őr bátor tettéért.

Az esetről beszámolt a BBC.

Korábban beszámoltunk róla, hogy egy 11 éves kislány mentette meg egy fiatal fiú életét.

 

 

