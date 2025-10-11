Hihetetlen, de igaz: 100 évesen is edzőterembe jár ez a nő

Ruth Lemay, egy virginiai asszony, 100 évesen is aktív és független életet él. A Today magazin szerint hosszú életét elsősorban a rendszeres testmozgásnak, az egészséges táplálkozásnak és a pozitív életszemléletnek köszönheti – olvasható a FOCUS online oldalán.

A rendszeres testmozgás lehet a hosszú élet titka - Illusztráció: CHASSENET / BSIP

A hosszú élet titka: heti háromszor jár edzőterembe

Ruth minden reggel tornával kezdi a napot: nyújtógyakorlatokat, térdemeléseket, láblendítéseket és könnyű súlyzós edzéseket végez otthon. Hetente háromszor jár edzőterembe is: 30 percet teker fekvőkerékpáron, öt percet pihen, majd újabb 30 percet biciklizik. Edzését több mint egy kilométeres gyaloglással zárja a fedett futópályán.

Egészség testben és lélekben

Ruth étrendje kiegyensúlyozott és tápanyagdús. Gyakran fogyaszt zsírszegény joghurtot, diót, zabpelyhet banánnal és tejjel, vagy rántottát pirítóssal. Naponta eszik friss gyümölcsöt, például piros szőlőt és áfonyát, valamint sok zöldséget: zöldbabot, kukoricát, káposztát, céklát, paradicsomot, salátát, cukkinit és hagymát.

Még mindig maga főz, kerüli a sót, és teljesen lemondott az alkoholról és a dohányzásról.

Ruth lánya, Annette Parker szerint édesanyja nyitott és társaságkedvelő személyisége legalább olyan fontos tényező, mint a mozgás és az étrend. Együtt élnek és edzenek, ami hozzájárul mindkettőjük lelki egészségéhez.

Ahogyan azt a 100 éves asszony példája is mutatja, a hosszú életre vágyóknak a következőkre kell kiemelt figyelmet fordítaniuk:

pozitivitás, kedvesség önmagunkhoz, a saját erőfeszítéseink értékelése

fizikai és szellemi aktivitás

kapcsolatok ápolása, minőségi idő a családdal és barátokkal

tudatosság és önállóság

Ezek együttesen hosszú, egészséges és boldog élethez vezetnek.