Őszi kalandozások: vegyük nyakunkba a világot a hosszú hétvégén - ezek a külföldi városok tuti elcsavarják a fejét

Nyakunkon a hosszú hétvége, így olcsó repülőjegyet már nehéz találni, ha ki akarunk mozdulni október 23-án.

A hosszú hétvége egyik slágerállomása lehet Prága

Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Összeszedtünk pár olyan úticélt, ami 3-4 nap alatt kényelmesen bejárható autóval Magyarországról, gyönyörű természeti környezetet kínál, és nincsen túl messze.

Persze nem mindenkinek egyforma a pénztárcája vastagsága.

Prága

A cseh fővárost nem kell különösebben bemutatni a magyaroknak. Aki járt már ott, az tudja, ez nemcsak egy város, hanem mesebirodalom, amelyet ősszel igazán jó felkeresni. Ekkor már nincs hőség, mint nyáron, ám az idő kellemes a nagyobb sétákra. Képzeljék el: sétálnak a Moldva-folyó partján, a nap sugarai még melegítenek, és minden egyes kanyarban újabb titkok várnak önre. Október 23-án a prágai Károly-hídon egy különleges, élő szobrokból és középkori zenészekből álló előadássorozat garantálja, hogy a történelmi környezetben új dimenzióba lépjen. A nap zárásaként térjen be a Malostranská Beseda egyik hangulatos sörözőjébe, ahol autentikus cseh sört kóstolhat, miközben a helyiek élő jazz zenével szórakoztatnak. Persze tegyük hozzá gyorsan, hogy Prága nem olcsó, de azért kellő hotel-kiválasztással és odafigyeléssel jó áron ki lehet jönni egy ilyen túrából.

Bécs

Ha szeretjük a művészetet és a zenét, akkor Bécs október 23-án különleges programmal vár: a város szívében megrendezik a Bécsi Művészeti Sétát, ahol múzeumok és galériák nyitják ki késő estig kapuikat, és különleges tárlatvezetéseken vehetünk részt ezeken. Ne hagyják ki a Schönbrunni kastély esti fényjátékát sem, amely minden évben elvarázsolja a látogatókat. Ráadásként a belvárosban, a Stephansdom mellett megrendezett gasztrofesztiválon megkóstolhatjuk az őszi szezon legfinomabb bécsi specialitásait, például a vadételeket és a gesztenyés desszerteket. A szomszéd fővárosok közül mindig is Bécs volt a legdrágább. Az árak azonban az utóbbi két-három évben nálunk is elszálltak, s így már nem okoz akkora meglepetést, netán sokkot a császárváros árszintje.



Hosszú hétvége a szomszédban

Ljubljana

Budapesttől nincs messze, négy és fél órányi autóútra van a szlovén főváros, amelynek az őszi pompája igazi rejtett kincs. A hosszú hétvégén érdemes részt venni a „Ljubljana őszi művészeti pikniken”, ahol a város parkjaiban és teraszain helyi művészek festményei, kézműves termékei és élő zenei előadások várnak ránk. Ha valaki még többre vágyik, annak ajánlhatunk egy rövid kirándulás a közeli Bled-tóhoz – ahol a romantikus tóparti séták mellett a tó közepén található kis templomhoz csónakkal is átmehet –, s ez garantáltan feltölti energiával.