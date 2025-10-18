Hírlevél

Rendkívüli!

Huh! Kiderült, mit mondott Trump Zelenszkijnek, amikor senki nem hallotta

séta

Őszi kalandozások: vegyük nyakunkba a világot a hosszú hétvégén - ezek a külföldi városok tuti elcsavarják a fejét

Az október 23-ai hosszú hétvége tökéletes alkalom arra, hogy kiszakadjunk a mindennapok mókuskerekéből, és egy izgalmas, emlékezetes kiruccanással töltődjünk fel. Ha már unja a megszokott belföldi helyeket, itt az idő, hogy külföldre utazzon – és ne csak úgy simán, hanem különleges programokkal fűszerezve! Mutatjuk, hová érdemes menni, hogy azért emlékezetes is legyen ez az őszi hosszú hétvége.
Nyakunkon a hosszú hétvége, így olcsó repülőjegyet már nehéz találni, ha ki akarunk mozdulni október 23-án.

Összeszedtünk pár olyan úticélt, ami 3-4 nap alatt kényelmesen bejárható autóval Magyarországról, gyönyörű természeti környezetet kínál, és nincsen túl messze. 

Persze nem mindenkinek egyforma a pénztárcája vastagsága.

Prága

A cseh fővárost nem kell különösebben bemutatni a magyaroknak. Aki járt már ott, az tudja, ez nemcsak egy város, hanem mesebirodalom, amelyet ősszel igazán jó felkeresni. Ekkor már nincs hőség, mint nyáron, ám az idő kellemes a nagyobb sétákra. Képzeljék el: sétálnak a Moldva-folyó partján, a nap sugarai még melegítenek, és minden egyes kanyarban újabb titkok várnak önre. Október 23-án a prágai Károly-hídon egy különleges, élő szobrokból és középkori zenészekből álló előadássorozat garantálja, hogy a történelmi környezetben új dimenzióba lépjen. A nap zárásaként térjen be a Malostranská Beseda egyik hangulatos sörözőjébe, ahol autentikus cseh sört kóstolhat, miközben a helyiek élő jazz zenével szórakoztatnak. Persze tegyük hozzá gyorsan, hogy Prága nem olcsó, de azért kellő hotel-kiválasztással és odafigyeléssel jó áron ki lehet jönni egy ilyen túrából.

 

Bécs

Ha szeretjük a művészetet és a zenét, akkor Bécs október 23-án különleges programmal vár: a város szívében megrendezik a Bécsi Művészeti Sétát, ahol múzeumok és galériák nyitják ki késő estig kapuikat, és különleges tárlatvezetéseken vehetünk részt ezeken. Ne hagyják ki a Schönbrunni kastély esti fényjátékát sem, amely minden évben elvarázsolja a látogatókat. Ráadásként a belvárosban, a Stephansdom mellett megrendezett gasztrofesztiválon megkóstolhatjuk az őszi szezon legfinomabb bécsi specialitásait, például a vadételeket és a gesztenyés desszerteket. A szomszéd fővárosok közül mindig is Bécs volt a legdrágább. Az árak azonban az utóbbi két-három évben nálunk is elszálltak, s így már nem okoz akkora meglepetést, netán sokkot a császárváros árszintje.
 

Hosszú hétvége a szomszédban

Ljubljana

Budapesttől nincs messze, négy és fél órányi autóútra van a szlovén főváros, amelynek az őszi pompája igazi rejtett kincs. A hosszú hétvégén érdemes részt venni a „Ljubljana őszi művészeti pikniken”, ahol a város parkjaiban és teraszain helyi művészek festményei, kézműves termékei és élő zenei előadások várnak ránk. Ha valaki még többre vágyik, annak ajánlhatunk egy rövid kirándulás a közeli Bled-tóhoz – ahol a romantikus tóparti séták mellett a tó közepén található kis templomhoz csónakkal is átmehet –, s ez garantáltan feltölti energiával.

Krakkó

Hazánkhoz a legközelebbi lengyel nagyváros Krakkó, amelynek a belvárosa maga a csoda. De Lengyelország szívében a hosszú hétvégén nemcsak a középkori várak és óvárosi séták várnak minket, hanem az Őszi Kulturális Fesztivál is, ahol a helyi kézművesek vására mellett koncertek, utcai előadások és különleges gasztroélmények várnak. Ha Krakkót választják a hosszú hétvégi kiruccanásnak, akkor ne hagyják ki a város alatt húzódó sóbányát, ahol különleges föld alatti koncerteken élvezhetik a kristálytiszta akusztikát, vagy egy izgalmas, interaktív történelmi sétát az Óvárosi téren.

 

