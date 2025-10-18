8 extra szolgáltatás a szállodában, amit gyakran ingyen kapsz – ha kéred

Egy hotel sokkal többet kínálhat, mint egy kényelmes szoba és reggeli. Aki kedvesen és jól kérdez, gyakran kap plusz szolgáltatásokat teljesen ingyen. A hotel recepcióján egy mosoly és egy jól időzített kérés gyakran csodákra képes. Sok máshol fizetős szolgáltatást néhány hotel ingyen ad – írja a Focus.de.

8 extra szolgáltatás, amit sok hotel ingyen ad

1. Nagyobb szobát sok hotel ingyen ad esetenként

Sok hotel szívesen ad nagyobb szobát, ha a jobb kategóriás szobák épp nincsenek tele. Egy kedves kérés a bejelentkezésnél akár egy standard szobát is átalakíthat tágasabb, kényelmesebb lakosztállyá – felár nélkül. Törzsvendégeknek különösen jók az esélyeik.

2. Jobb elhelyezkedés a szálláson

Erkély, csendesebb emelet vagy kilátás a medencére? Ha van szabad kapacitás, a hotel gyakran ingyen teljesíti ezeket a kéréseket. A legjobb, ha már foglaláskor jelzi az igényt.

3. Korábbi bejelentkezés vagy későbbi kijelentkezés

Hosszú utazás vagy késő esti járat esetén nagyon kényelmes lehet, ha korábban be tud költözni vagy tovább maradhat a szobában. Bár ezek a szolgáltatások sok helyen felárasak, kedves kérés esetén a hotel gyakran ingyen biztosítja.

4. Ingyenes wellness és fitnesz lehetőségek

Egyre több hotel kínál ingyenesen jógaeszközöket, súlyzókat, kerékpárokat vagy a szauna és spa használatát meghosszabbított időben. Elég megkérdezni a recepción!

5. Extra piperecikkek és kényelmi elemek

Sampon, testápoló vagy fogkefe már alap, de sok helyen kérhetsz plusz kiegészítőket: borotvát, fésűt, alvómaszkot vagy akár extra párnát, matracfeltétet a jobb alvásért. Néhány wellnesshotel „alváscsomagot” is ad gyógynövényes teával és párnaspray-vel.

6. Ingyenes snackek és italok

Sok hotel biztosít ingyenes teát, kávét vagy vizet, de gyakran friss gyümölcsöt és rágcsálnivalót is adnak kérésre.

7. Családi extrák gyerekeknek

A családos vendégek számára sok hotel biztosít babaágyat, etetőszéket, játékokat vagy melegítő eszközöket. Gyakran kérhet rajzeszközöket is, hogy a gyerekek jól érezzék magukat vacsora közben.

8. Ingyenes transzfer

Egyre több hotel kínál ingyenes transzferszolgáltatást a repülőtérre, pályaudvarra vagy a belvárosba. Síparadicsomokban a sípályákhoz is gyakran van díjmentes járat – csak rá kell kérdezni.