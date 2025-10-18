Hírlevél

Huh! Kiderült, mit mondott Trump Zelenszkijnek, amikor senki nem hallotta

hotel recepció

8 extra szolgáltatás a szállodában, amit gyakran ingyen kapsz – ha kéred

Sokan nem is sejtik, mennyi rejtett lehetőség rejlik egy szállodai tartózkodásban. Egy jól megfogalmazott kérés a hotel recepcióján akár több ingyenes extrát is jelenthet, sok hotel ingyen adja ezeket.
hotel recepcióextra szolgáltatáshotel

Egy hotel sokkal többet kínálhat, mint egy kényelmes szoba és reggeli. Aki kedvesen és jól kérdez, gyakran kap plusz szolgáltatásokat teljesen ingyen. A hotel recepcióján egy mosoly és egy jól időzített kérés gyakran csodákra képes. Sok máshol fizetős szolgáltatást néhány hotel ingyen ad – írja a Focus.de. 

8 extra szolgáltatás, amit sok hotel ingyen ad
1. Nagyobb szobát sok hotel ingyen ad esetenként

Sok hotel szívesen ad nagyobb szobát, ha a jobb kategóriás szobák épp nincsenek tele. Egy kedves kérés a bejelentkezésnél akár egy standard szobát is átalakíthat tágasabb, kényelmesebb lakosztállyá – felár nélkül. Törzsvendégeknek különösen jók az esélyeik. 

2. Jobb elhelyezkedés a szálláson 

Erkély, csendesebb emelet vagy kilátás a medencére? Ha van szabad kapacitás, a hotel gyakran ingyen teljesíti ezeket a kéréseket. A legjobb, ha már foglaláskor jelzi az igényt. 

3. Korábbi bejelentkezés vagy későbbi kijelentkezés 

Hosszú utazás vagy késő esti járat esetén nagyon kényelmes lehet, ha korábban be tud költözni vagy tovább maradhat a szobában. Bár ezek a szolgáltatások sok helyen felárasak, kedves kérés esetén a hotel gyakran ingyen biztosítja. 

4. Ingyenes wellness és fitnesz lehetőségek 

Egyre több hotel kínál ingyenesen jógaeszközöket, súlyzókat, kerékpárokat vagy a szauna és spa használatát meghosszabbított időben. Elég megkérdezni a recepción! 

5. Extra piperecikkek és kényelmi elemek 

Sampon, testápoló vagy fogkefe már alap, de sok helyen kérhetsz plusz kiegészítőket: borotvát, fésűt, alvómaszkot vagy akár extra párnát, matracfeltétet a jobb alvásért. Néhány wellnesshotel „alváscsomagot” is ad gyógynövényes teával és párnaspray-vel. 

6. Ingyenes snackek és italok 

Sok hotel biztosít ingyenes teát, kávét vagy vizet, de gyakran friss gyümölcsöt és rágcsálnivalót is adnak kérésre.  

7. Családi extrák gyerekeknek 

A családos vendégek számára sok hotel biztosít babaágyat, etetőszéket, játékokat vagy melegítő eszközöket. Gyakran kérhet rajzeszközöket is, hogy a gyerekek jól érezzék magukat vacsora közben. 

8. Ingyenes transzfer 

Egyre több hotel kínál ingyenes transzferszolgáltatást a repülőtérre, pályaudvarra vagy a belvárosba. Síparadicsomokban a sípályákhoz is gyakran van díjmentes járat – csak rá kell kérdezni. 

 

 

