8 extra szolgáltatás a szállodában, amit gyakran ingyen kapsz – ha kéred

Egy hotel sokkal többet kínálhat, mint egy kényelmes szoba és reggeli. Aki kedvesen és jól kérdez, gyakran kap plusz szolgáltatásokat teljesen ingyen. A hotel recepcióján egy mosoly és egy jól időzített kérés gyakran csodákra képes. Sok máshol fizetős szolgáltatást néhány hotel ingyen ad – írja a Focus.de.
1. Nagyobb szobát sok hotel ingyen ad esetenként
Sok hotel szívesen ad nagyobb szobát, ha a jobb kategóriás szobák épp nincsenek tele. Egy kedves kérés a bejelentkezésnél akár egy standard szobát is átalakíthat tágasabb, kényelmesebb lakosztállyá – felár nélkül. Törzsvendégeknek különösen jók az esélyeik.
2. Jobb elhelyezkedés a szálláson
Erkély, csendesebb emelet vagy kilátás a medencére? Ha van szabad kapacitás, a hotel gyakran ingyen teljesíti ezeket a kéréseket. A legjobb, ha már foglaláskor jelzi az igényt.
3. Korábbi bejelentkezés vagy későbbi kijelentkezés
Hosszú utazás vagy késő esti járat esetén nagyon kényelmes lehet, ha korábban be tud költözni vagy tovább maradhat a szobában. Bár ezek a szolgáltatások sok helyen felárasak, kedves kérés esetén a hotel gyakran ingyen biztosítja.
4. Ingyenes wellness és fitnesz lehetőségek
Egyre több hotel kínál ingyenesen jógaeszközöket, súlyzókat, kerékpárokat vagy a szauna és spa használatát meghosszabbított időben. Elég megkérdezni a recepción!
5. Extra piperecikkek és kényelmi elemek
Sampon, testápoló vagy fogkefe már alap, de sok helyen kérhetsz plusz kiegészítőket: borotvát, fésűt, alvómaszkot vagy akár extra párnát, matracfeltétet a jobb alvásért. Néhány wellnesshotel „alváscsomagot” is ad gyógynövényes teával és párnaspray-vel.
6. Ingyenes snackek és italok
Sok hotel biztosít ingyenes teát, kávét vagy vizet, de gyakran friss gyümölcsöt és rágcsálnivalót is adnak kérésre.
7. Családi extrák gyerekeknek
A családos vendégek számára sok hotel biztosít babaágyat, etetőszéket, játékokat vagy melegítő eszközöket. Gyakran kérhet rajzeszközöket is, hogy a gyerekek jól érezzék magukat vacsora közben.
8. Ingyenes transzfer
Egyre több hotel kínál ingyenes transzferszolgáltatást a repülőtérre, pályaudvarra vagy a belvárosba. Síparadicsomokban a sípályákhoz is gyakran van díjmentes járat – csak rá kell kérdezni.