Túl van a váláson: ő Hugh Jackman gyönyörű új szerelme

A 57 éves Hugh Jackman és az 50 éves Sutton Foster karöltve, nevetgélve, szerelmes pillantásokat váltva pózoltak a fotósoknak a Los Angeles-i TCL Chinese Theatre előtt. A sztárpár megjelenése mindenkit meglepett – hiszen eddig kerülték a közös vörös szőnyeges szerepléseket, most azonban minden kétséget kizáróan megerősítették kapcsolatukat. A sármos színész klasszikus fekete öltönyt és nyakkendőt viselt, míg szerelme egy mélyen dekoltált fekete szaténruhában ragyogott. Foster elegánsan, mégis magabiztosan mosolygott a kamerákba, karját Jackman derekán pihentetve, részletezte a dailymail.co.uk.
Az este különleges volt: ez volt az első alkalom, hogy a két színész hivatalosan is párként jelent meg egy nyilvános eseményen. A fotósok nem győztek kattintani, a rajongók pedig a közösségi médiában azonnal áradozni kezdtek – mások viszont finoman szólva sem voltak elragadtatva.
Hugh Jackman exfelesége szerint elárulta őt a színész
A boldog pár alig néhány hónappal azután mutatkozott közösen, hogy Jackman végleg lezárta házasságát Deborra-Lee Furness-szel, akivel közel három évtizedet töltött együtt, és két gyermeket neveltek. Furness korábban csak ritkán nyilatkozott a válásról, de idén nyáron egy interjúban „traumatikus árulásnak” nevezte a házasságuk végét. Azt mondta, a történtek mélyen érintették, és hosszú időbe telt, mire újra talpra tudott állni.
A válásuk 2024 júniusában vált jogerőssé. A folyamat barátságosan, vita nélkül zajlott le, és a pár ma már azon dolgozik, hogy gyermekeik érdekében tiszteletteljes kapcsolatban maradjanak.
A megállapodás Deborrának kedvezett – komoly tartásdíjat kapott, és mindketten pénzügyileg biztonságban vannak
– árulta el egy bennfentes a Daily Mail-nek.
Titokban kezdődött a románc
Jackman és Foster románca a The Music Man című Broadway-produkció idején kezdődött, de a két sztár mindig tagadta, hogy bármi több lenne köztük, mint munkakapcsolat. Most azonban úgy tűnik, a színpadi kémia valós érzelmekké vált. A bennfentesek szerint a pár már hónapok óta együtt van, és próbálnak túllépni a negatív hangokon. Egyes rajongók ugyanis úgy vélik, a kapcsolat még Jackman házassága idején kezdődhetett, ám ezt mindketten határozottan cáfolják.
Nem foglalkoznak a pletykákkal. Ők ketten boldogok, és előre akarnak nézni
– nyilatkozta egy közeli barátjuk.
Jackman és Foster néhány napja már New Yorkban is együtt mutatkozott – előbb a Richard Marx: After Hours Confession-eseményen, majd a Fetch Pet-gálán, ahol nő színpadi fellépőként tündökölt. Eredetileg úgy tervezték, hogy utóbbin már együtt vonulnak végig a vörös szőnyegen, ám Foster végül egyedül érkezett.
Sutton sugárzott, de látszott, hogy kissé ideges volt a fotósoktól. Hugh csak később, csendben csatlakozott hozzá bent, hogy támogassa
– magyarázta egy jelenlévő.
Jackman békülni próbál az exével
Miközben Jackman új szerelmével boldogan mosolyog a reflektorfényben, a háttérben enyhíteni próbálja exfelesége fájdalmát. A Radar Online értesülései szerint a színész „már egy ideje próbál békét kötni Debsszel”, és az utóbbi hetekben többször is találkoztak New Yorkban.
Most, hogy a válás végleg lezárult, mindketten készen állnak arra, hogy barátok maradjanak. Két év telt el a szakítás óta, ideje elengedni a haragot
– mondta egy forrás.
Az Origón januárban írtunk arról először, hogy Jackman új nő mellett találta meg a boldogságot. Ebben az anyagunkban pedig összeszedtük az ausztrál sztárszínész legismertebb filmjeit.