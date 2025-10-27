Túl van a váláson: ő Hugh Jackman gyönyörű új szerelme

A 57 éves Hugh Jackman és az 50 éves Sutton Foster karöltve, nevetgélve, szerelmes pillantásokat váltva pózoltak a fotósoknak a Los Angeles-i TCL Chinese Theatre előtt. A sztárpár megjelenése mindenkit meglepett – hiszen eddig kerülték a közös vörös szőnyeges szerepléseket, most azonban minden kétséget kizáróan megerősítették kapcsolatukat. A sármos színész klasszikus fekete öltönyt és nyakkendőt viselt, míg szerelme egy mélyen dekoltált fekete szaténruhában ragyogott. Foster elegánsan, mégis magabiztosan mosolygott a kamerákba, karját Jackman derekán pihentetve, részletezte a dailymail.co.uk.

Hugh Jackman boldognak tűnik új párja, Sutton Foster társaságában – Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Az este különleges volt: ez volt az első alkalom, hogy a két színész hivatalosan is párként jelent meg egy nyilvános eseményen. A fotósok nem győztek kattintani, a rajongók pedig a közösségi médiában azonnal áradozni kezdtek – mások viszont finoman szólva sem voltak elragadtatva.

Hugh Jackman exfelesége szerint elárulta őt a színész

A boldog pár alig néhány hónappal azután mutatkozott közösen, hogy Jackman végleg lezárta házasságát Deborra-Lee Furness-szel, akivel közel három évtizedet töltött együtt, és két gyermeket neveltek. Furness korábban csak ritkán nyilatkozott a válásról, de idén nyáron egy interjúban „traumatikus árulásnak” nevezte a házasságuk végét. Azt mondta, a történtek mélyen érintették, és hosszú időbe telt, mire újra talpra tudott állni.

A válásuk 2024 júniusában vált jogerőssé. A folyamat barátságosan, vita nélkül zajlott le, és a pár ma már azon dolgozik, hogy gyermekeik érdekében tiszteletteljes kapcsolatban maradjanak.

A megállapodás Deborrának kedvezett – komoly tartásdíjat kapott, és mindketten pénzügyileg biztonságban vannak

– árulta el egy bennfentes a Daily Mail-nek.

Titokban kezdődött a románc

Jackman és Foster románca a The Music Man című Broadway-produkció idején kezdődött, de a két sztár mindig tagadta, hogy bármi több lenne köztük, mint munkakapcsolat. Most azonban úgy tűnik, a színpadi kémia valós érzelmekké vált. A bennfentesek szerint a pár már hónapok óta együtt van, és próbálnak túllépni a negatív hangokon. Egyes rajongók ugyanis úgy vélik, a kapcsolat még Jackman házassága idején kezdődhetett, ám ezt mindketten határozottan cáfolják.

Nem foglalkoznak a pletykákkal. Ők ketten boldogok, és előre akarnak nézni

– nyilatkozta egy közeli barátjuk.