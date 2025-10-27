Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vég? Körbevették az ukrán hadsereget, szörnyű mészárlás jöhet

Olvasta?

Csúnyán kinevették Zelenszkijt a csúfondáros bukása után

Hugh Jackman

Túl van a váláson: ő Hugh Jackman gyönyörű új szerelme

19 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hollywood szó szerint felrobbant, amikor az X-Men sorozat sztárja végre a nagy nyilvánosság előtt is felvállalta új szerelmét, Sutton Fostert. Hugh Jackman múlt vasárnap este, a Song Song Blue című film premierjén jelent meg párjával, hónapokkal azután, hogy 27 évig tartó házasság után elvált Deborra-Lee Furnesstől.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hugh Jackmanboldogságszerelemválás

A 57 éves Hugh Jackman és az 50 éves Sutton Foster karöltve, nevetgélve, szerelmes pillantásokat váltva pózoltak a fotósoknak a Los Angeles-i TCL Chinese Theatre előtt. A sztárpár megjelenése mindenkit meglepett – hiszen eddig kerülték a közös vörös szőnyeges szerepléseket, most azonban minden kétséget kizáróan megerősítették kapcsolatukat. A sármos színész klasszikus fekete öltönyt és nyakkendőt viselt, míg szerelme egy mélyen dekoltált fekete szaténruhában ragyogott. Foster elegánsan, mégis magabiztosan mosolygott a kamerákba, karját Jackman derekán pihentetve, részletezte a dailymail.co.uk.

Australian actor, singer, and producer Hugh Jackman and girlfriend Sutton Foster wearing a Galvan dress, Christian Louboutin shoes, a Whiting and Davis bag, a Sheryl Lowe ring, Nancy Newberg earrings, and a Gabriel and Co. bracelet arrive at the 2025 AFI (American Film Institute) Fest Presented By Canva - Closing Night Gala Premiere Of Focus Features' 'Song Sung Blue' held at the TCL Chinese Theatre IMAX in Hollywood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Hugh Jackman boldognak tűnik új párja, Sutton Foster társaságában – Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Az este különleges volt: ez volt az első alkalom, hogy a két színész hivatalosan is párként jelent meg egy nyilvános eseményen. A fotósok nem győztek kattintani, a rajongók pedig a közösségi médiában azonnal áradozni kezdtek – mások viszont finoman szólva sem voltak elragadtatva.

Hugh Jackman exfelesége szerint elárulta őt a színész

A boldog pár alig néhány hónappal azután mutatkozott közösen, hogy Jackman végleg lezárta házasságát Deborra-Lee Furness-szel, akivel közel három évtizedet töltött együtt, és két gyermeket neveltek. Furness korábban csak ritkán nyilatkozott a válásról, de idén nyáron egy interjúban „traumatikus árulásnak” nevezte a házasságuk végét. Azt mondta, a történtek mélyen érintették, és hosszú időbe telt, mire újra talpra tudott állni.

A válásuk 2024 júniusában vált jogerőssé. A folyamat barátságosan, vita nélkül zajlott le, és a pár ma már azon dolgozik, hogy gyermekeik érdekében tiszteletteljes kapcsolatban maradjanak.

A megállapodás Deborrának kedvezett – komoly tartásdíjat kapott, és mindketten pénzügyileg biztonságban vannak

– árulta el egy bennfentes a Daily Mail-nek.

Titokban kezdődött a románc

Jackman és Foster románca a The Music Man című Broadway-produkció idején kezdődött, de a két sztár mindig tagadta, hogy bármi több lenne köztük, mint munkakapcsolat. Most azonban úgy tűnik, a színpadi kémia valós érzelmekké vált. A bennfentesek szerint a pár már hónapok óta együtt van, és próbálnak túllépni a negatív hangokon. Egyes rajongók ugyanis úgy vélik, a kapcsolat még Jackman házassága idején kezdődhetett, ám ezt mindketten határozottan cáfolják.

Nem foglalkoznak a pletykákkal. Ők ketten boldogok, és előre akarnak nézni

 – nyilatkozta egy közeli barátjuk.

Jackman és Foster néhány napja már New Yorkban is együtt mutatkozott – előbb a Richard Marx: After Hours Confession-eseményen, majd a Fetch Pet-gálán, ahol nő színpadi fellépőként tündökölt. Eredetileg úgy tervezték, hogy utóbbin már együtt vonulnak végig a vörös szőnyegen, ám Foster végül egyedül érkezett.

Sutton sugárzott, de látszott, hogy kissé ideges volt a fotósoktól. Hugh csak később, csendben csatlakozott hozzá bent, hogy támogassa

– magyarázta egy jelenlévő. 

Jackman békülni próbál az exével

Miközben Jackman új szerelmével boldogan mosolyog a reflektorfényben, a háttérben enyhíteni próbálja exfelesége fájdalmát. A Radar Online értesülései szerint a színész „már egy ideje próbál békét kötni Debsszel”, és az utóbbi hetekben többször is találkoztak New Yorkban.

Most, hogy a válás végleg lezárult, mindketten készen állnak arra, hogy barátok maradjanak. Két év telt el a szakítás óta, ideje elengedni a haragot

– mondta egy forrás.

Az Origón januárban írtunk arról először, hogy Jackman új nő mellett találta meg a boldogságot. Ebben az anyagunkban pedig összeszedtük az ausztrál sztárszínész legismertebb filmjeit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!