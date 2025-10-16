Szédítő magasság és sebesség: ez lesz a világ legnagyobb hullámvasútja

Idén nyit a világ leggyorsabb és legmagasabb hullámvasútja, a hatalmas új vidámpark, a Six Flags Qiddiya City főattrakciója. A szaúd-arábiai Rijádban épülő park nemcsak a hullámvasút szerelmeseinek kínál izgalmakat, hanem a legmodernebb attrakciókkal és élményekkel várja a látogatókat – számol be a Daily Mail.

Örömhír a hullámvasút szerelmeseinek (illusztráció) - Forrás: Pexels

Falcon’s Flight: a világ legmagasabb és leggyorsabb hullámvasútja

A Falcon’s Flight nevű óriáshullámvasút 195 méter magas, és akár 250 km/h sebességgel száguld majd. A vidámpark további izgalmas attrakciói közé tartozik a 145 méter magas Sirocco Tower és az 53 méteres Gyrospin, a legmagasabb ingajellegű játék.

A rekorder parkban összesen 28 hullámvasút és más játék várja a látogatókat.

A park mellett idén nyílik az Aquarabia Water Theme Park, amely 22 modern vízi attrakcióval várja a látogatókat, köztük a világ legmagasabb vízi hullámvasútjával.

Év végén nyitják meg

Six Flags Qiddiya City várhatóan 2025 végén nyitja meg kapuit, és hat tematikus résszel várja majd a szórakozni vágyókat. Ezek között olyan is lesz, amelyben a látogatókat interaktív attrakció viszi el tengeri barlangokba. A vidámpark másik különlegessége a két szintes Speed Park versenypálya, amely elsősorban profi versenyzőknek lesz fenntartva, és később Forma-1 versenyeknek ad majd otthont.