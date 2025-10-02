Ijesztő jelenséget észleltek a félelmetes hurrikán közepén – videó

Az Imelda már komoly károkat okozott a Karib-tenger térségében, és jóllehet Bermuda az elmúlt években sikeresen ellenállt a hasonló időjárási nehézségeknek, a hatóságok most komoly óvintézkedéseket tettek a hurrikán közeledtével. Az iskolákat, a kormányhivatalokat és a repülőtereket bezárták, száz katonát vezényeltek ki az utak és közművek védelmére, valamint a menedékhelyek biztosítására.

Szatellitfelvételen az Imelda hurrikán – Fotó: Handout / NOAA

Ritka jelenséget hozott a hurrikán

Az amerikai hurrikánfigyelő központ szerint az Imelda óránként 35 kilométeres sebességgel közeledett Bermudához, és a belsejében a szél erőssége eléri az óránkénti 155 kilométert is. Michael Weeks, a szigetek nemzetbiztonsági minisztere arra figyelmeztetett, hogy a vihar különösen a tengerparton okozhat károkat, de a pusztító szél és a heves esőzés beljebb is áradásokhoz vezethet.

Kuba keleti részén az Imelda a hét elején súlyos áradásokat okozott, amelyeknek két halálos áldozata is volt, tízezreket evakuáltak.

Haitin az áradások és földcsuszamlások következtében egy ember eltűnt, ketten megsérültek az árvíz miatt. Az Egyesült Államokban egyelőre arra számítanak, hogy a vihar legsúlyosabb része elkerüli a keleti partokat.

Az AP szerint az Imelda elődje, a Humberto hurrikán szerdára feloszlott. A ritka légköri jelenség, a Fujiwhara-hatás révén eltérítette Imeldát az Egyesült Államok keleti partjától.

A két vihar a valaha mért legközelebbi távolságra került egymáshoz az Atlanti-óceánon 1853 óta.

Az X-en látható egy ritka felvétel az Imelda hurrikánról, amikor a vihar szeme Bermuda fölött haladt át. A videón szinte ijesztő, mennyire csendes és nyugodt a légkör a hurrikán közepén. A szél teljesen leállt, a mozgás szinte megfagyott, ám a nyugalom csak látszat volt. Amint a vihar „hátsó oldala” elérte a szigetet, már 160 km/órás széllökéseket is mértek. Szerencsére a legintenzívebb zivatarok ekkorra már elhagyták Bermudát, így a sziget megúszta a nagyobb pusztítást.

A szakértők szerint az ilyen felvételek különösen értékesek, mert ritkán adódik lehetőség arra, hogy valaki közvetlenül a hurrikán szemében rögzítsen videót, ahol a légköri viszonyok teljesen mások, mint a vihar peremén.