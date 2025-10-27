Rekorderősségű hurrikán fenyegeti Jamaicát – a Melissa minden eddiginél erősebb lehet

A hurrikán lassan, de megállíthatatlanul halad Jamaica felé, miközben hatalmas esőzéseket és pusztító szelet hoz magával. A Melissa már négy halálos áldozatot követelt Haitin és a Dominikai Köztársaságban, mielőtt elérte volna a szigetországot. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a vihar lassú mozgása miatt tartós, akár katasztrofális áradások és földcsuszamlások is várhatók - tájékoztat a BBC.

Hullámok csapódtak a tengerpartra Kingstonban: A Melissa hurrikán akár 270 km/h-s széllökésekkel csap le

Fotó: RICARDO MAKYN / AFP

Ez a hurrikán nemcsak erős, hanem rendkívül veszélyes is. Az extrém mennyiségű csapadék miatt Jamaica egyes területei napokra elzáródhatnak a külvilágtól

– mondta Jamie Rhome, az amerikai Országos Hurrikánközpont igazgatóhelyettese.

Melissa hurrikán: Evakuálások és vészhelyzet a szigeten

A jamaicai kormány evakuálási parancsot adott ki

Kingston több kerületére, valamint az alacsonyan fekvő part menti területekre. A hatóságok iskolabuszokat és menedékhelyeket biztosítanak, hogy a lakosság biztonságba vonulhasson, míg a hurrikán elvonul.

A Melissa hurrikán órákon belül lecsaphat Jamaicára

Fotó: RAMMB/CIRA / AFP

Andrew Holness miniszterelnök közösségi oldalán arra kérte az embereket, hogy maradjanak otthon és kövessék a hatósági utasításokat:

Minden jamaicainak fel kell készülnie, otthon kell maradnia, és be kell tartania az evakuálási parancsokat. Átvészeljük ezt a vihart, és erősebben építjük újra az országot.

A szakemberek szerint a következő 24 órában akár 100 centiméter eső is hullhat, ami tovább növeli a katasztrófa kockázatát.

