Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vég? Körbevették az ukrán hadsereget, szörnyű mészárlás jöhet

Érdekes

50 000 éves víz alatti várost találtak, ez lehet Atlantisz?

Melissa

Rekorderősségű hurrikán fenyegeti Jamaicát – a Melissa minden eddiginél erősebb lehet

48 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jamaicát fenyegeti a Melissa névre keresztelt, életveszélyes trópusi hurrikán, amelyet hétfőn ötös kategóriába soroltak. A hurrikán 270 km/h széllökésekkel közelít, és a meteorológusok szerint a karibi sziget történetének legerősebb vihara lehet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MelissaJamaicahurrikán

A hurrikán lassan, de megállíthatatlanul halad Jamaica felé, miközben hatalmas esőzéseket és pusztító szelet hoz magával. A Melissa már négy halálos áldozatot követelt Haitin és a Dominikai Köztársaságban, mielőtt elérte volna a szigetországot. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a vihar lassú mozgása miatt tartós, akár katasztrofális áradások és földcsuszamlások is várhatók - tájékoztat a BBC.

hurrikán - Waves crash onto the beach in Kingston on October 27, 2025. Hurricane Melissa threatened Jamaica with potentially deadly rains after rapidly intensifying into a top-level Category 5 storm, as residents scrambled for shelter from what could be the island's most violent weather on record. Melissa has already been blamed for at least four deaths in Haiti and the Dominican Republic, and was set to unleash torrential rains on parts of Jamaica in a direct hit on the Caribbean island. (Photo by Ricardo Makyn / AFP)
Hullámok csapódtak a tengerpartra Kingstonban: A Melissa hurrikán akár 270 km/h-s széllökésekkel csap le
Fotó: RICARDO MAKYN / AFP

Ez a hurrikán nemcsak erős, hanem rendkívül veszélyes is. Az extrém mennyiségű csapadék miatt Jamaica egyes területei napokra elzáródhatnak a külvilágtól 

– mondta Jamie Rhome, az amerikai Országos Hurrikánközpont igazgatóhelyettese.

Melissa hurrikán: Evakuálások és vészhelyzet a szigeten

A jamaicai kormány evakuálási parancsot adott ki

Kingston több kerületére, valamint az alacsonyan fekvő part menti területekre. A hatóságok iskolabuszokat és menedékhelyeket biztosítanak, hogy a lakosság biztonságba vonulhasson, míg a hurrikán elvonul.

This RAMMB/CIRA handout satellite image shows Hurricane Melissa southeast of Jamaica at 12:10 UTC on October 27, 2025. Hurricane Melissa strengthened Monday as it took aim at Jamaica and other parts of the Caribbean as a top-level Category 5 storm, with forecasters predicting catastrophic flooding and urging residents to seek shelter immediately. (Photo by RAMMB/CIRA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / RAMMB/CIRA " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
A Melissa hurrikán órákon belül lecsaphat Jamaicára
Fotó: RAMMB/CIRA / AFP

Andrew Holness miniszterelnök közösségi oldalán arra kérte az embereket, hogy maradjanak otthon és kövessék a hatósági utasításokat:

Minden jamaicainak fel kell készülnie, otthon kell maradnia, és be kell tartania az evakuálási parancsokat. Átvészeljük ezt a vihart, és erősebben építjük újra az országot.

A szakemberek szerint a következő 24 órában akár 100 centiméter eső is hullhat, ami tovább növeli a katasztrófa kockázatát.

Már húsz éve annak, hogy a híres Katrina hurrikán a földdel tett egyenlővé egy várost. A részleteket az Origo.hu felületén találja.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!