Melissa mindent elpusztít, ami az útjába kerül, már 7 ember meghalt

A világ legerősebb viharaként emlegetett Melissa hurrikán pusztító erővel csapott le a Karib-térségre, eddig legalább hét halálos áldozatot követelve. A vihar 280 km/órás széllökésekkel közelít Jamaica felé, ahol a hatóságok tömeges evakuálásokat rendeltek el. A legrosszabb időjárás kedden várható, különösen Kingstonban és Montego Bayben, ahol akár 60 centiméter eső és életveszélyes, négy méteres vihardagály is sújthatja a térséget – tájékoztat a The Sun.

Nő a Melissa hurrikán halálos áldozatainak száma - Fotó: RICARDO MAKYN / AFP

Melissa hurrikán: lecsapott az idei év legerősebb vihara

A Melissa hurrikánt hétfőn az ötös kategóriába sorolták, miután 270 km/órás széllökésekkel közelített Jamaica felé. Meteorológusok szerint a sziget történetének legerősebb vihara lehet, lassú mozgása miatt tartós áradások és földcsuszamlások várhatók.

Jamie Rhome, az amerikai Országos Hurrikánközpont igazgatóhelyettese előre figyelmeztetett, hogy az extrém csapadék miatt Jamaica egyes területei napokra elzáródhatnak a külvilágtól.

A rekorderősségű hurrikán már azelőtt négy ember életét követelte, mielőtt elérte volna a szigetet.

Halálos áldozatok és kormányzati intézkedések

Jamaicában eddig három halálesetet jelentettek: két ember kidőlő fa, egy pedig áramütés miatt vesztette életét. A kormány legalább hét kitelepítést rendelt el és vészhelyzeti menedékeket nyitott.

A hurrikán középpontja kedd délelőtt éri el Jamaica déli partjait, majd Kelet-Kubán halad tovább. Az előrejelzések szerint ez lehet a legerősebb hurrikán a 1851 óta vezetett feljegyzések történetében.

Desmond McKenzie önkormányzati miniszter drámai figyelmeztetést adott ki: szerinte sok közösség nem fogja túlélni az áradásokat, és Kingston egyetlen városrésze sem védett a víz alá kerüléstől.

Az amerikai légierő sikeresen berepült a hurrikán közepébe, ahol megdöbbentő felvételek készültek: