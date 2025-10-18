Kiderült az igazság: tényleg egészségesebbek a húspótlók az igazi húsnál?

A legtöbb húshelyettesítő alapját növényi fehérjék adják. Leggyakrabban szójából, borsóból, csicseriborsóból vagy búzából (szejtán) készülnek a húspótlók, ízfokozóként pedig zsírokat, sót és cukrot használnak a gyártók. A cél, hogy a termék minél jobban hasonlítson a húsra ízben és állagban. Az Európai Parlament azt szeretné elérni, hogy az olyan elnevezéseket, mint a „vegán szelet” vagy a „szója kolbász”, a jövőben ne lehessen használni, mert megtévesztőek lehetnek – közölte a FOCUS online.

A szója a legnépszerűbb a húspótlók közül

Fotó: Unsplash

A húspótlók fogyasztása erkölcsi kérdés is

Régóta kérdés, hogy a húspótlók mennyire egészségesek.

Röviden: semennyire. Nincs tudományos bizonyíték ebben a kérdésben – mondja Uwe Knop táplálkozástudományi szakértő.

Knop szerint a húshelyettesítők fogyasztására nem az egészségügyi előnyök, hanem sokkal inkább lelkiismereti okok ösztönzik az embereket. Úgy érzik, jobban étkeznek, ha növényi alapú terméket választanak. A szakember úgy gondolja, a legfontosabb, hogy ezek az ételek ízletesek és jól emészthetők legyenek, minden más csak másodlagos.

A húshelyettesítőkkel szemben gyakran az a vád, hogy „kémiai koktélok”, mivel sokszor tartalmaznak aromákat, adalékanyagokat és színezékeket, hogy utánozzák a hús textúráját és ízét. Ez a kritika azonban inkább ideológiai, mint tudományos jellegű.

A feldolgozott élelmiszerek általános elutasítása ma sokszor inkább erkölcsi kérdés, pedig hasonló eljárásokkal készülnek a mélyhűtött pizzák, snackek és levesporok is, amelyekről szintén nehéz általánosságban kijelenteni, hogy egészségtelenek lennének.

A növényi húshelyettesítők tehát nem bizonyítottan egészségesebbek, mint az állati eredetű megfelelőik, de egyre többen választják őket környezeti, etikai vagy ízlésbeli okokból. Az, hogy valaki számára előnyösek-e, elsősorban az étrend egészétől és az egyéni toleranciától függ.

