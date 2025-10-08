Több százezer életveszélyes autót hív vissza a népszerű márka

A Hyundai egészen pontosan 135 386 darab Santa Fét hív vissza Amerikában a lehetséges tűzesetek miatt.

Ez a Hyundai Santa Fe a visszahívásban érintett modell

Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

A probléma az indítómotor borításához kapcsolódik, amely egy ütközés során meglazulhat, és elektromos rövidzárlatot idézhet elő – ez pedig tüzet okozhat a motortérben.

A hibára egy törésteszt során derült fény, ahol a borítás elmozdult és érintkezett a hűtőventilátorral, ami rövidzárlathoz vezetett. Bár közúti esetet egyelőre nem jelentettek, a Hyundai megelőző lépésként értesíti az érintett tulajdonosokat, és díjmentes kijavítja a hibát a márkaszervizekben – írja a Daily Mail.

Nem ez az eső ilyen eset a Hyundainál

A dél-koreai cég szerint a hiba a borítást rögzítő csavar hiányából vagy helytelen felszereléséből adódhat. A visszahívás kizárólag a 2,5 literes, turbós benzinmotorral szerelt Santa Fe modelleket érinti, a hibrid és plug-in változatokat nem. Az érintett autók tulajdonosai a jármű alvázszámának (VIN) megadásával a gyártó vagy az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (NHTSA) weboldalán ellenőrizhetik, hogy járművük szerepel-e a visszahívásban. A Hyundai korábban már szembesült hasonló problémákkal: 2023-ban több millió autót hívtak vissza fékrendszer- és elektronikai hibák miatt, amelyek szintén tűzveszélyesek voltak.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az Európában, így Magyarországon is eladott Hyundai Santa Fék is tűzveszélyesek-e. Mindenesetre nem árt érdeklődni a hazai márkakereskedésekben.