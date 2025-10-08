Hírlevél

rövidzárlat

Több százezer életveszélyes autót hív vissza a népszerű márka

Az egyik dél-koreai autógyár visszahívást kezdeményezett az Egyesült Államokban több mint 135 ezer darab 2024–2025‑ös Santa Fe típusú modell hibája miatt. Ugyanis felmerült annak veszélye, hogy egy hibásan felszerelt indítómotor‑borítás a baleset során rövidzárlatot okozhat, és ez tüzet idézhet elő a Hyundaiokban.
A Hyundai egészen pontosan 135 386 darab Santa Fét hív vissza Amerikában a lehetséges tűzesetek miatt.

Hyundai Santa FE XRT on the New York International Auto Show, the first and largest auto show in North America, on Jacob Javits Convention Center in New York, United States on April 17, 2025. Opening to the public on April 18th, the fair will continue until April 27th (Photo by William Volcov / Brazil Photo Press via AFP)
Ez a Hyundai Santa Fe a visszahívásban érintett modell
Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

A probléma az indítómotor borításához kapcsolódik, amely egy ütközés során meglazulhat, és elektromos rövidzárlatot idézhet elő – ez pedig tüzet okozhat a motortérben. 

A hibára egy törésteszt során derült fény, ahol a borítás elmozdult és érintkezett a hűtőventilátorral, ami rövidzárlathoz vezetett. Bár közúti esetet egyelőre nem jelentettek, a Hyundai megelőző lépésként értesíti az érintett tulajdonosokat, és díjmentes kijavítja a hibát a márkaszervizekben – írja a Daily Mail.

Nem ez az eső ilyen eset a Hyundainál

A dél-koreai cég szerint a hiba a borítást rögzítő csavar hiányából vagy helytelen felszereléséből adódhat. A visszahívás kizárólag a 2,5 literes, turbós benzinmotorral szerelt Santa Fe modelleket érinti, a hibrid és plug-in változatokat nem. Az érintett autók tulajdonosai a jármű alvázszámának (VIN) megadásával a gyártó vagy az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (NHTSA) weboldalán ellenőrizhetik, hogy járművük szerepel-e a visszahívásban. A Hyundai korábban már szembesült hasonló problémákkal: 2023-ban több millió autót hívtak vissza fékrendszer- és elektronikai hibák miatt, amelyek szintén tűzveszélyesek voltak.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az Európában, így Magyarországon is eladott Hyundai Santa Fék is tűzveszélyesek-e. Mindenesetre nem árt érdeklődni a hazai márkakereskedésekben.

 

