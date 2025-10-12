Brutálisan meggyilkolták a pedofil rocksztárt a börtönben – így halt meg Ian Watkins

A rendőrség szombat reggel 9:39-kor kapta a bejelentést a börtönből: egy rab megtámadta Ian Watkinst. A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, de az énekes már nem élt. A halál okát hivatalosan még nem közölték, de brit források szerint Watkins brutális támadás áldozata lett, amelyet egy másik elítélt követett el – írja a CNN.

Fotó: - / SOUTH WALES POLICE

A Wakefield börtön nem véletlenül kapta a „Monster Mansion” (Szörnykastély) becenevet – Nagy-Britannia legveszélyesebb bűnözőit tartják itt fogva, köztük pedofilokat és gyilkosokat.

Ian Watkins pokoli halála

Ian Watkins a 2000-es évek elején még a rockvilág egyik csillaga volt. A Lostprophets frontembereként világhírűvé vált – egészen addig, amíg 2013-ban ki nem derült, hogy gyerekeket erőszakolt meg és pornográf felvételeket készített róluk.

A férfit 13 vádpontban találták bűnösnek, köztük kiskorúak megerőszakolásának előkészületével, gyermekek és csecsemők elleni szexuális erőszakkal és szélsőséges pornográf tartalmak birtoklásával. A bíróság akkor 35 év börtönbüntetésre ítélte.

A brit sajtó szerint Watkins halála nem érte váratlanul az őröket és a rabokat sem – sokan gyűlölték őt tettei miatt. Egy börtönforrás szerint „mindenki tudta, hogy egyszer eljön az a nap, amikor valaki bosszút áll rajta”.

A rendőrség jelenleg gyilkosság ügyében nyomoz, a támadót elkülönítették.