Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Diane Keaton

Ian Watkins

Brutálisan meggyilkolták a pedofil rocksztárt a börtönben – így halt meg Ian Watkins

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vérfagyasztó börtöndráma rázta meg Nagy-Britanniát. Ian Watkinst, a Lostprophets egykori énekesét, az elítélt pedofilt, halálra verte egy rabtársa a hírhedt wakefieldi fegyházban. A 48 éves zenész 35 éves börtönbüntetését töltötte gyermekek elleni szexuális bűncselekmények miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ian WatkinsLostprophetrabtársfrontemberbörtönhalál

A rendőrség szombat reggel 9:39-kor kapta a bejelentést a börtönből: egy rab megtámadta Ian Watkinst. A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, de az énekes már nem élt. A halál okát hivatalosan még nem közölték, de brit források szerint Watkins brutális támadás áldozata lett, amelyet egy másik elítélt követett el – írja a CNN.

A handout picture released by South Wales Police on December 17, 2013 shows a portrait of British rock singer Ian Watkins who pleaded guilty on November 26, 2013 to the attempted rape of a baby and a string of other child sex offences. West Yorkshire police said former Lostprophets singer Ian Watkins died in prison on October 11, 2025. He was jailed on December 18, 2013 for 35 years at Cardiff Crown Court for a string of child sex offences including the attempted rape of a baby. (Photo by SOUTH WALES POLICE / AFP)
Ian Watkins, a Lostprophets pedofil frontembere meghalt a börtönben – rabtársa végzett vele brutális módon.
Fotó: - / SOUTH WALES POLICE

A Wakefield börtön nem véletlenül kapta a „Monster Mansion” (Szörnykastély) becenevet – Nagy-Britannia legveszélyesebb bűnözőit tartják itt fogva, köztük pedofilokat és gyilkosokat.

Ian Watkins pokoli halála

Ian Watkins a 2000-es évek elején még a rockvilág egyik csillaga volt. A Lostprophets frontembereként világhírűvé vált – egészen addig, amíg 2013-ban ki nem derült, hogy gyerekeket erőszakolt meg és pornográf felvételeket készített róluk.

A férfit 13 vádpontban találták bűnösnek, köztük kiskorúak megerőszakolásának előkészületével, gyermekek és csecsemők elleni szexuális erőszakkal és szélsőséges pornográf tartalmak birtoklásával. A bíróság akkor 35 év börtönbüntetésre ítélte.

A brit sajtó szerint Watkins halála nem érte váratlanul az őröket és a rabokat sem – sokan gyűlölték őt tettei miatt. Egy börtönforrás szerint „mindenki tudta, hogy egyszer eljön az a nap, amikor valaki bosszút áll rajta”.

A rendőrség jelenleg gyilkosság ügyében nyomoz, a támadót elkülönítették.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!