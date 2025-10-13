Horror Ibizán: lábfejet sodort partra a víz

A szörnyű felfedezést egy korán kelő férfi tette még múlt péntek reggel, aki egyedül sétált a part mentén. A beszámolók szerint a testrész a tenger által kivetett törmelékek között bukkant fel Ibiza partján. A sokkoló látvány hatására a férfi azonnal riasztotta a hatóságokat, akik nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A spanyol rendőrség több egysége is perceken belül kiérkezett. A helyszínt lezárták, nyomrögzítésbe kezdtek, és igyekeztek kizárni mindenféle külső hatást a nyomok megőrzése érdekében.

Ibiza nemcsak buli, de horrorsziget is egyben? – Fotó: JAIME REINA / AFP

A helyi lapok szerint a megtaláló egy bottal rögzítette a testrészt, nehogy visszasodorja azt a víz – ez is mutatja, milyen váratlanul érhette a látvány. Szemtanúk közül többen a közeli Hotel Vibra Algarb vendégei voltak, mások épp edzeni indultak a közeli fitneszterembe. A turisták és helyiek sokkos állapotban nézték, ahogy a rendőrök dolgoznak.

Az eset hatalmas megdöbbenést váltott ki a környéken. Emberek zokogtak, sokan lefagytak a rémülettől

– mondta egy szemtanú a Diario de Ibiza című lapnak, amit a Fow is szemlézett.

Ibiza már nemcsak a bulizók Mekkája?

A hatóságok hivatalosan egyelőre nem közöltek részleteket a lábfej eredetéről, azt viszont elmondták, hogy minden lehetőséget vizsgálnak, így azt is, hogy esetleg gyilkosság történhetett. Ami különösen hátborzongatóvá teszi az ügyet, az az, hogy három nappal korábban – október 7-én – egy másik rejtélyes eset is történt a közelben: egy erősen bomló holttestet találtak a víz felszínén Talamanca-öböl közelében, mintegy két mérföldre a parttól. A rendőrség egyelőre nem erősítette meg, hogy a két eset összefügg, de elképzelhető, hogy egy nagyobb tragédia vagy bűncselekmény állhat a háttérben.

Az Ibiza városban található Playa d’en Bossa strand jelenleg részlegesen zárva van, a rendőrség továbbra is bizonyítékokat keres.

Az Origo is megírta, hogy a szigetet október elején hatalmas esőzések, árvizek sújtották, elképzelhető, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy a lábfejet a partra vesse a tenger.