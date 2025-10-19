Elképesztő elmélet! Ezért nem találjuk az idegen civilizációkat a világegyetemben

Az idegen civilizáció létezésének kérdése a tudomány egyik legnagyobb rejtélye, amelyet a Fermi-paradoxon foglal össze: ha az univerzum végtelen, és megszámlálhatatlan bolygó alkalmas lehet az életre, akkor miért nem látunk semmilyen jelet más értelmes lényektől?
A Futurism.com információi szerint korábban számos magyarázat született erre a kérdésre. Egyes tudósok szerint a fejlett civilizációk szándékosan kerülik az emberiséget – ez az úgynevezett
- „állatkert-elmélet”, mely szerint az idegenek csupán megfigyelnek bennünket, beavatkozás nélkül.
Mások szerint az univerzum egy
- „sötét erdő”, ahol a civilizációk félnek felfedni magukat, nehogy egy náluk fejlettebb faj elpusztítsa őket.
Miért nem találkozunk idegen civilizációkkal?
A NASA asztrofizikusa, Robin Corbet azonban új elmélettel állt elő:
szerinte az idegen civilizációk valóban léteznek, de nem sokkal fejlettebbek az emberiségnél.
Nem rendelkeznek fénysebességnél gyorsabb utazással, nem építenek hatalmas energia-megastruktúrákat, és ők is ugyanazokkal a technológiai és fizikai korlátokkal küzdenek, mint mi.
Corbet szerint az idegen civilizációk talán éppolyan kíváncsiak, mint mi, de egy idő után feladják a kutatást, mert túl nehéz és költséges más csillagokhoz eljutni. Ahogy ő fogalmazott:
Olyanok, mint mi – csak nekik talán már az iPhone 42-es verziója van, míg nekünk még csak a 17-es.
Ez az elképzelés egyfajta „radikális hétköznapiságot” hoz a tudományos gondolkodásba:
lehet, hogy a világegyetem tele van élettel, de mindannyian a saját bolygóink technológiai korlátai közé vagyunk zárva.
Van még remény a kapcsolatfelvételre?
Más kutatók azonban nem értenek egyet ezzel a „földhözragadt” nézettel. Michael Garrett, a Jodrell Bank Asztrofizikai Központ igazgatója szerint ez az elmélet túlzottan emberi apátiát vetít ki a világegyetemre. Ő inkább abban hisz, hogy az idegen civilizációk olyan gyorsan fejlődnek, hogy egyszerűen túlnőttek az észlelési képességeinken – olyan szinten léteznek, amit mi már nem tudunk felfogni.
Garrett szerint:
A természet mindig tartogat meglepetéseket. Lehet, hogy az idegenek már itt vannak – csak mi nem vagyunk elég fejlettek ahhoz, hogy észrevegyük őket.
