Elképesztő elmélet! Ezért nem találjuk az idegen civilizációkat a világegyetemben

Az idegen civilizáció létezésének kérdése a tudomány egyik legnagyobb rejtélye, amelyet a Fermi-paradoxon foglal össze: ha az univerzum végtelen, és megszámlálhatatlan bolygó alkalmas lehet az életre, akkor miért nem látunk semmilyen jelet más értelmes lényektől?

Talán nem is az idegen civilizációk a legfejlettebbek

Fotó: Pexels

A Futurism.com információi szerint korábban számos magyarázat született erre a kérdésre. Egyes tudósok szerint a fejlett civilizációk szándékosan kerülik az emberiséget – ez az úgynevezett

„állatkert-elmélet”, mely szerint az idegenek csupán megfigyelnek bennünket, beavatkozás nélkül.

Mások szerint az univerzum egy

„sötét erdő”, ahol a civilizációk félnek felfedni magukat, nehogy egy náluk fejlettebb faj elpusztítsa őket.

Miért nem találkozunk idegen civilizációkkal?

A NASA asztrofizikusa, Robin Corbet azonban új elmélettel állt elő:

szerinte az idegen civilizációk valóban léteznek, de nem sokkal fejlettebbek az emberiségnél.

Nem rendelkeznek fénysebességnél gyorsabb utazással, nem építenek hatalmas energia-megastruktúrákat, és ők is ugyanazokkal a technológiai és fizikai korlátokkal küzdenek, mint mi.

Corbet szerint az idegen civilizációk talán éppolyan kíváncsiak, mint mi, de egy idő után feladják a kutatást, mert túl nehéz és költséges más csillagokhoz eljutni. Ahogy ő fogalmazott:

Olyanok, mint mi – csak nekik talán már az iPhone 42-es verziója van, míg nekünk még csak a 17-es.

Ez az elképzelés egyfajta „radikális hétköznapiságot” hoz a tudományos gondolkodásba:

lehet, hogy a világegyetem tele van élettel, de mindannyian a saját bolygóink technológiai korlátai közé vagyunk zárva.

Van még remény a kapcsolatfelvételre?

Más kutatók azonban nem értenek egyet ezzel a „földhözragadt” nézettel. Michael Garrett, a Jodrell Bank Asztrofizikai Központ igazgatója szerint ez az elmélet túlzottan emberi apátiát vetít ki a világegyetemre. Ő inkább abban hisz, hogy az idegen civilizációk olyan gyorsan fejlődnek, hogy egyszerűen túlnőttek az észlelési képességeinken – olyan szinten léteznek, amit mi már nem tudunk felfogni.

Garrett szerint:

A természet mindig tartogat meglepetéseket. Lehet, hogy az idegenek már itt vannak – csak mi nem vagyunk elég fejlettek ahhoz, hogy észrevegyük őket.

További hasonló tartalmakat, az Origo.hu felületén olvashat.