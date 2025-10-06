Kiszivárgott kutatás: idegen DNS élhet az emberekben évezredek óta!

Egy genetikus, Dr. Max Rempel megdöbbentő eredményre jutott, amikor több száz család DNS-mintáját elemezte. Az elemzések során olyan génszakaszokat talált, amelyek egyik szülőtől sem származtak — ezek eredete egyelőre ismeretlen. A tudós szerint ez akár idegen DNS beavatkozásának is az eredménye lehet, ami felveti a földönkívüli hatás lehetőségét az emberi evolúcióban - írja a DailyMail.

Egy kutató szerint idegen DNS is jelen lehet az emberi genom szerkezetében — ha ez igaznak bizonyul, az teljesen új fejezetet nyithat az emberi evolúció kutatásában. Fotó:Illusztráció/Unsplash

Rempel a 1,000 Genomes Project adatait és több önkéntes, úgynevezett „alien elrablott” személy genetikai adatait elemezte. A vizsgálatokban 11 családnál mutattak ki több száz, sem az apától, sem az anyától nem öröklött variánst. Néhány ilyen minta még az 1990-es évekből származott, tehát a modern génszerkesztés, mint a CRISPR, kizárható.

Idegen DNS az emberi genom mélyén

A kutató úgy véli, ezek a génanomáliák azt bizonyíthatják, hogy az emberiség története során földönkívüli beavatkozás is történhetett. Sőt, elképzelhetőnek tartja, hogy léteznek emberek, akik részben idegen géneket hordoznak – vagyis potenciális alien–ember hibridek.

A tudós szerint a következő lépés a nagy felbontású teljes genom-szekvenálás (WGS) lenne, amely véglegesen megerősíthetné vagy cáfolhatná a hipotézist.

Más kutatók viszont óvatosságra intenek. Nigel Watson, UFO-kutató szerint lehetséges, hogy a felfedezett eltérések természetes mutációk vagy technikai hibák. Ugyanakkor azt is elismeri: ha a Rempel-féle elmélet valaha bebizonyosodik, az „világra szóló áttörés” lenne.

Földönkívüli beavatkozás vagy tudományos hiba?

Rempel szerint a legtöbb nyilvános genetikai adatbázis elavult, és sejttenyésztésből származó mintákra épül, amelyek önmagukban is torzíthatják az eredményeket. Éppen ezért új, friss DNS-mintákat keres olyan családoktól, akik hajlandók lennének finanszírozni a szekvenálást.

Ha bebizonyosodna, hogy valóban létezik idegen DNS az emberi genom egy részében, az új irányt adhatna a tudománynak, sőt, felvetné a kérdést: vajon az emberiség története mennyire „földi” eredetű?

A közelmúltban olyan bizonyíték került elő, amely szerint valóban léteznek idegenek.