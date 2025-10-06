Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Merkel megnevezte a háború felelőseit – sokkoló, amit mondott!

dns

Kiszivárgott kutatás: idegen DNS élhet az emberekben évezredek óta!

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy új tanulmány szerint az emberi genetikai állományban olyan szakaszok találhatók, amelyek sem az anyától, sem az apától nem származnak. A kutatók szerint ezek az anomáliák akár idegen DNS jelenlétére is utalhatnak, ami alapjaiban változtathatja meg, amit az emberi evolúcióról gondoltunk eddig.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dnsföldönkívülitudomány

Egy genetikus, Dr. Max Rempel megdöbbentő eredményre jutott, amikor több száz család DNS-mintáját elemezte. Az elemzések során olyan génszakaszokat talált, amelyek egyik szülőtől sem származtak — ezek eredete egyelőre ismeretlen. A tudós szerint ez akár idegen DNS beavatkozásának is az eredménye lehet, ami felveti a földönkívüli hatás lehetőségét az emberi evolúcióban - írja a DailyMail.

Egy kutató szerint idegen DNS is jelen lehet az emberi genom szerkezetében — ha ez igaznak bizonyul, az teljesen új fejezetet nyithat az emberi evolúció kutatásában
Egy kutató szerint idegen DNS is jelen lehet az emberi genom szerkezetében — ha ez igaznak bizonyul, az teljesen új fejezetet nyithat az emberi evolúció kutatásában. Fotó:Illusztráció/Unsplash

Rempel a 1,000 Genomes Project adatait és több önkéntes, úgynevezett „alien elrablott” személy genetikai adatait elemezte. A vizsgálatokban 11 családnál mutattak ki több száz, sem az apától, sem az anyától nem öröklött variánst. Néhány ilyen minta még az 1990-es évekből származott, tehát a modern génszerkesztés, mint a CRISPR, kizárható.

Idegen DNS az emberi genom mélyén

A kutató úgy véli, ezek a génanomáliák azt bizonyíthatják, hogy az emberiség története során földönkívüli beavatkozás is történhetett. Sőt, elképzelhetőnek tartja, hogy léteznek emberek, akik részben idegen géneket hordoznak – vagyis potenciális alien–ember hibridek.

A tudós szerint a következő lépés a nagy felbontású teljes genom-szekvenálás (WGS) lenne, amely véglegesen megerősíthetné vagy cáfolhatná a hipotézist.

Más kutatók viszont óvatosságra intenek. Nigel Watson, UFO-kutató szerint lehetséges, hogy a felfedezett eltérések természetes mutációk vagy technikai hibák. Ugyanakkor azt is elismeri: ha a Rempel-féle elmélet valaha bebizonyosodik, az „világra szóló áttörés” lenne.

Földönkívüli beavatkozás vagy tudományos hiba?

Rempel szerint a legtöbb nyilvános genetikai adatbázis elavult, és sejttenyésztésből származó mintákra épül, amelyek önmagukban is torzíthatják az eredményeket. Éppen ezért új, friss DNS-mintákat keres olyan családoktól, akik hajlandók lennének finanszírozni a szekvenálást.

Ha bebizonyosodna, hogy valóban létezik idegen DNS az emberi genom egy részében, az új irányt adhatna a tudománynak, sőt, felvetné a kérdést: vajon az emberiség története mennyire „földi” eredetű?

A közelmúltban olyan bizonyíték került elő, amely szerint valóban léteznek idegenek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!