Megfejtették az idő titkát: az életünk második fele kétszer gyorsabban telik!

Az idő észlelése nem csupán a naptár vagy az óra kérdése, hanem az agyunk működéséé is. A Michigan Egyetem pszichológusa, Cindy Lustig szerint az idő múlásának érzése attól függ, hogyan éljük meg az eseményeket: benne vagyunk a pillanatban, vagy visszatekintünk rájuk. Egy nyolcéves gyerek számára egy hét az életének hatalmas szelete, míg egy nyolcvanévesnek csupán apró részlete – ez a különbség magyarázza, miért tűnik úgy, hogy az idő gyorsul, ahogy öregszünk.

Az idő tényleg gyorsabban múlik, ahogy öregszünk!

Fotó: Pexels

Az agyunk „összevonja” az ismétlődő napokat

Amikor a mindennapok eseménytelenül, rutin szerint telnek, az agy kevesebb különálló emléket rögzít.

Minél kevesebb változás történik, annál inkább egybemosódnak a napok, és az év rövidebbnek tűnik.

Egy nyugdíjas, aki hasonló napirendet követ, kevesebb új élményt tapasztal, így visszatekintve úgy érzi, az idő elszaladt mellette. Ezzel szemben a gyerekek minden nap új tapasztalatokat gyűjtenek – új iskolai feladatokat, játékokat, helyzeteket –, ezért számukra az idő lassabban, „tartalmasabban” telik.

Az újdonság és a változatosság lassítja az időt

Adrian Bejan, a Duke Egyetem professzora szerint agyunk a változásokat jegyzi meg leginkább. Ha új helyzetek, élmények, arcok vagy kihívások érik, az idő „kitágul”. Ezért érezzük hosszabbnak azt az időszakot, amikor például új hobbiba kezdünk, utazunk vagy tanulunk valami szokatlant.

A megszokott, rutinszerű élet viszont felgyorsítja az időérzékelést. Bejan ezt így fogalmazza meg:

A változatosság az élet sava-borsa – minél több új élményt élünk át, annál hosszabbnak tűnik az idő.

Neurológiai szempontból az időérzékelés az emlékek és képi információk feldolgozásához kapcsolódik.

Gyerekkorban az agy rengeteg új vizuális ingert dolgoz fel, ezáltal az idő „lassabbnak” érződik. Felnőttként azonban egyre kevesebb új képet és információt veszünk fel, így az agyunk kevesebb adatból „tömörebb” időérzetet alakít ki – ez az egyik oka annak, hogy az évek összefolynak.

Hogyan tehetjük „lassabbá” az időt?

Bár az idő fizikailag nem állítható meg, az élményét tudatosan befolyásolhatjuk. A szakértők szerint:

próbáljunk ki új tevékenységeket (utazás, új hobbi, tanulás),

törjük meg a rutint,

és gyakoroljuk a tudatos jelenlétet (mindfulness), ami segít lelassítani a pillanatot.

Cindy Lustig így foglalja össze: