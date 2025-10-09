Élőben közvetítette a szülését a népszerű influenszer

A közvetítés alatt férje és barátaik segítették, miközben különböző testhelyzetekben küzdött a fájdalmakkal és vajúdott. Az influenszer a videó végén újszülöttjét karjában tartva, meghatottan köszönte meg a támogatást és az üzeneteket – írja a Daily Mail.

Az influenszer egy kislányt hozott a világra.

Sokan megdöbbenve, mások elismeréssel kommentálták az eseményt, amely egyszerre volt nyers, megható és tanulságos. Fandy később elmondta, hogy a közvetítés célja nem a pénzkereset volt, hanem az, hogy közösségével megossza ezt a különleges pillanatot. Hangsúlyozta, hogy nem fogadott el adományokat, és az élő közvetítés minden perce valós volt.

Szerinte ez semmiben sem különbözik a sok dokumentált szüléstől

– csupán élő formában mutatta be az élet egyik legintimebb eseményét. A streamer azt is közölte, hogy deaktiválta OnlyFans-fiókját, és mostantól kizárólag a Twitchre koncentrál. Elmondása szerint otthonszülést választott, mert korábbi kórházi tapasztalataiban kevésnek érezte a saját döntési szabadságát. Követői gratulációkkal árasztották el, bátornak, inspirálónak és történelmet író influenszernek nevezték.