Szépészeti beavatkozás miatt halt meg egy híres influenszer 

A műtét után fertőzés alakult ki, és az állapota hónapokkal később is romlott. Az influenszer jogi lépéseket kezdeményezett a híres sebész, Fernando Garbi ellen, akit orvosi műhibával és csalással vádolt – írja a New York Post.

Az influenszer "macskaszem" hatást szeretett volna elérni, de ez végzetesnek bizonyúlt.

Fotó: Getty Images

A tragédia áldozata az ismert influenszer, Adair Mendes Dutra Junior, akit a közösségi médiában Junior Dutra néven ismertek.

Október 3-án hirtelen rosszul lett, légzési nehézségei támadtak, nem sokkal később kórházba került és meghalt.

Garbi ügyvédje tagadta, hogy az orvos felelős lenne, és kijelentette, hogy a vádak hamisak. A haláleset Brazíliában nagy felháborodást váltott ki, sokan igazságot követelnek Dutra számára.

Fashion influencer dead after complaining about complications from ‘fox eyes’ surgery https://t.co/wGLNLE8lLM pic.twitter.com/2qvkaXEU8u — New York Post (@nypost) October 7, 2025

A „fox eyes” beavatkozás az utóbbi években a közösségi médiában terjedt el, sokan a sztárok miatt választják. A szakértők azonban figyelmeztetnek: az ilyen műtétek súlyos komplikációkkal járhatnak, és nem mindig érik meg a kockázatot.

