Bődületes ukrán hazugságot lepleztek le, Moszkva válasza nem maradt el

Szépészeti beavatkozás miatt halt meg egy híres influenszer 

Egy tragikus eset sokkolta a szépségipart, miután egy közösségi média-celebritás meghalt egy népszerű plasztikai beavatkozás után. Az influenszer a „fox eyes” nevű eljárásnak vetette alá magát, amely a szem külső sarkainak megemelésével „macskaszem” hatást hoz létre.
A műtét után fertőzés alakult ki, és az állapota hónapokkal később is romlott. Az influenszer jogi lépéseket kezdeményezett a híres sebész, Fernando Garbi ellen, akit orvosi műhibával és csalással vádolt írja a New York Post.

Az influenszer "macskaszem" hatást szeretett volna elérni, de ez végzetesnek bizonyúlt.
Fotó: Getty Images

A tragédia áldozata az ismert influenszer, Adair Mendes Dutra Junior, akit a közösségi médiában Junior Dutra néven ismertek. 

Október 3-án hirtelen rosszul lett, légzési nehézségei támadtak, nem sokkal később kórházba került és meghalt.

Garbi ügyvédje tagadta, hogy az orvos felelős lenne, és kijelentette, hogy a vádak hamisak. A haláleset Brazíliában nagy felháborodást váltott ki, sokan igazságot követelnek Dutra számára. 

A „fox eyes” beavatkozás az utóbbi években a közösségi médiában terjedt el, sokan a sztárok miatt választják. A szakértők azonban figyelmeztetnek: az ilyen műtétek súlyos komplikációkkal járhatnak, és nem mindig érik meg a kockázatot.

Bizarr vonások, pufi arcok: összegyűjtöttük az utóbbi évek legszörnyűbb sztárplasztikáit. Ezek a sztárok minden bizonnyal jobban tették volna, ha méltósággal elfogadják az öregedés jeleit, vagy legalább kevesebb műtétnek vetik alá magukat.


 

 

