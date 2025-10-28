Nyakunkon az influenzajárvány: mit tehetünk, hogy megússzuk a betegséget?

Az ősz beköszöntével nemcsak a levelek hullanak, hanem a tüsszentések is gyakoribbá válnak, és az influenzajárvány is megérkezik.

Az influenzajárvány már a nyakunkon, érdemes az időseknek az oltást kérni

Fotó: Retha Ferguson / Pexels

Ilyenkor különösen fontos az elővigyázatosság – figyelmeztetnek a háziorvosok, érdemes időben gondoskodni a védekezésről, hogy szervezetünk felkészülten várja a vírusok szezonját.

Ha az influenza elleni védőoltás miatt felkeressük háziorvosunkat, nagyot lépünk előre saját és családunk egészsége védelmében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleménye szerint a 2025–26-os szezonra szánt, térítésmentes influenzaoltás már elérhető a háziorvosoknál – írja a Sonline.

Magyar vakcina az influenzajárvány ellen

A védőoltás különösen ajánlott a 60 év felettieknek, a krónikus betegeknek, a legyengült immunrendszerűeknek, a várandós nőknek és az egészségügyi dolgozóknak, de bárki kérheti, aki szeretné elkerülni a hetekig tartó betegséget. Az idei influenzajárvány-szezonban 650 ezer adag magyar fejlesztésű 3Fluart vakcina áll rendelkezésre, a legkisebbek számára pedig külön gyermekoltás érkezett. Az orvosok szerint a szervezetnek nagyjából két hétre van szüksége a védettség kialakításához, ezért érdemes minél előbb beadatni az oltást. A megelőzés kulcsa az időzítés – egy kis szúrás most, és jó eséllyel elkerülhetjük az influenzát, a lázas napokat és a tüsszögő munkahelyi hétfőket.