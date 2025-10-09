Hírlevél

Ez a rágógumi már a tünetek előtt jelzi a betegséget

Egy forradalmi újítás az ízlelőbimbóinkon keresztül keresztül mutatja ki a vírus jelenlétét. Itt van ez ehető influenzateszt rágógumiformában – és még hatékonyabb is lehet, mint a hagyományosak.
Egy új, kísérleti influenzateszt forradalmi módon, az ízlelőbimbókon keresztül képes kimutatni a vírust még a tünetek megjelenése előtt. Német kutatók olyan ehető tesztet fejlesztettek ki, ami leginkább a rágógumihoz hasonlít. Amikor valaki a tesztet a szájába helyezi, a benne lévő kémiai szenzorok reagálnak: vagy ízt érzünk, vagy nem: ez jelzi a fertőzés jelenlétét – írja a Fox News.

influenzateszt
Teljesen megújulhatnak az influenzatesztek - Illusztráció: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU

Hogyan működik az új influenzateszt?

A teszt lényege egy apró molekula, amely csak akkor aktiválódik, ha az influenza vírus enzimje, a neuraminidáz jelen van a nyálban. Ez az enzim felelős a vírus terjedéséért. 

Ha a vírus jelen van, a reakció során thymol szabadul fel, ami erős ízt ad – ha nincs vírus, nem érzünk ízt.

 Ez a megoldás lehetővé teszi a fertőzés korai felismerését, így a páciens időben tehet óvintézkedéseket, és csökkentheti a betegség továbbadását. 

Hatékonyabb, mint a hagyományos tesztek

A kutatók hangsúlyozzák, hogy sürgősen szükség van egyszerűen gyártható, könnyen hozzáférhető elsődleges védekezési eszközökre. Az ilyen tesztek gyorsan azonosíthatják az influenza hordozásának kockázatát viselő személyeket, és lehetővé tehetik számukra a karanténba helyezést. 

A tesztet számítógépes modellek segítségével tervezték, hogy kizárólag az influenza vírusokra reagáljon, más kórokozókra vagy baktériumokra ne. 

A szenzort kórházban kezelt, késői stádiumú influenzás betegek nyálmintáiban is tesztelték, ahol a thymolt 30 percen belül kimutatták. 

A szakértők azonban kiemelték, hogy a módszer még korai stádiumban van, és klinikai tesztelés szükséges a biztonság és pontosság garantálásához, különösen otthoni használat esetén.

Ahogy közeledik az influenzaszezon, a vírus továbbra is az egyik leggyakoribb és legkönnyebben terjedő betegség, ezért az ilyen korai felismerést lehetővé tevő megoldások különösen ígéretesek.

 

