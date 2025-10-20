Globális internetleállás: több száz népszerű weboldal elérhetetlen

Hétfő reggel hatalmas internetleállást tapasztaltak a felhasználók világszerte. Több száz népszerű weboldal, köztük a Snapchat, a Fortnite és a Duolingo is elérhetetlenné vált az Amazon Web Services (AWS) leállása miatt – számol be a Daily Mail.

Egyre több felhasználót érint az internetleállás (illusztráció) - Forrás: Pexels

Mi okozta az internetleállást?

Az internet egyik legfontosabb alappillére, az Amazon Web Services (AWS), hétfő reggel világszerte több ezer felhasználónál leállt.

A kiesés következtében a fent említett szolgáltatások mellett számos más weboldal és alkalmazás is elérhetetlenné vált.

A DownDetector adatai szerint a leállások hétfő reggel kezdődtek, már több ezer felhasználó jelezte a problémát világszerte – és a szám folyamatosan növekszik.

A DownDetector egy olyan oldal, amely az internetes szolgáltatások leállásait figyeli. Az információkat közösségi médiából, a weboldalra érkező felhasználói jelentésekből és más online forrásokból gyűjti. Az oldal csak akkor jelzi a leállást, amikor a problémabejelentések száma jelentősen meghaladja az adott napszakban megszokott mennyiséget.