Friss felmérés!

Stabilan vezet a Fidesz–KDNP, a Tisza maga alatt vágja a fát

Globális internetleállás: több száz népszerű weboldal elérhetetlen

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Hétfő reggel világszerte több weboldal vált elérhetetlenné. Az internetleállás egyre több felhasználót érint, több száz másik weboldal mellett elérhetetlenné vált a Snapchat, a Fortnite és a Duolingo is.
Hétfő reggel hatalmas internetleállást tapasztaltak a felhasználók világszerte. Több száz népszerű weboldal, köztük a Snapchat, a Fortnite és a Duolingo is elérhetetlenné vált az Amazon Web Services (AWS) leállása miatt – számol be a Daily Mail

Egyre több felhasználót érint az internetleállás (illusztráció) - Forrás: Pexels

Mi okozta az internetleállást?

Az internet egyik legfontosabb alappillére, az Amazon Web Services (AWS), hétfő reggel világszerte több ezer felhasználónál leállt. 

A kiesés következtében a fent említett szolgáltatások mellett számos más weboldal és alkalmazás is elérhetetlenné vált. 

A DownDetector adatai szerint a leállások hétfő reggel kezdődtek, már több ezer felhasználó jelezte a problémát világszerte – és a szám folyamatosan növekszik. 

A DownDetector egy olyan oldal, amely az internetes szolgáltatások leállásait figyeli. Az információkat közösségi médiából, a weboldalra érkező felhasználói jelentésekből és más online forrásokból gyűjti. Az oldal csak akkor jelzi a leállást, amikor a problémabejelentések száma jelentősen meghaladja az adott napszakban megszokott mennyiséget.

 

