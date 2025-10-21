Kiderült, mi okozta a soha korábban nem látott internetleállást

Az internetleállás hétfőn világszerte megbénította az online szolgáltatásokat, miután az Amazon Web Services (AWS) rendszerében súlyos hiba keletkezett. A Downdetector adatai szerint több mint 11 millió felhasználói jelentés érkezett, miután olyan népszerű oldalak, mint a Snapchat, a Reddit, a Duolingo vagy a Lloyds Bank órákon át elérhetetlenek voltak. Az eset újra ráirányította a figyelmet arra, mennyire sérülékeny a modern digitális infrastruktúra, ha egyetlen szolgáltatótól függ – írja a BBC.

A hétfői internetleállás idején világszerte több ezer weboldal és alkalmazás vált elérhetetlenné az Amazon felhőszolgáltatásának hibája miatt. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A hiba a beszámolók szerint az Amazon amerikai adatközpontjában, az úgynevezett US-EAST-1 régióban keletkezett, és a DNS-rendszer meghibásodásával hozható összefüggésbe.

Szakértők szerint a hétfői esemény világosan mutatja, milyen mértékben függ a modern gazdaság néhány nagy technológiai vállalattól. Alan Woodward, a Surrey Egyetem professzora szerint egy apró, emberi hiba is dominóhatást indíthat el, ami akár globális szolgáltatásokat is megbéníthat.

Az internetleállás az Amazon rendszerének DNS-hibájából indult ki

Mike Chapple, a Notre Dame Egyetem informatikai professzora a BBC-nek elmondta, hogy a rendszer helyreállítása „olyan, mint amikor egy hatalmas áramszünet után fokozatosan kapcsolják vissza a hálózatot”. Hozzátette, hogy a helyreállítás során „cascading failure”, azaz láncreakciós hibák is felléphettek, amikor egy-egy részrendszer újraindítása másik hibát generál.

Cori Crider, a Future of Technology Institute igazgatója szerint a történtek „olyanok, mintha összeomlott volna egy híd”, hiszen „a gazdaság lényeges része egyszerre omlott össze”.

A szakértők szerint a jövőben elengedhetetlen lesz a felhőszolgáltatók közötti diverzifikáció, vagyis több cég bevonása az online infrastruktúrába, hogy a hasonló globális zavarok ne béníthassák meg az internetet.

