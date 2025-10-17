Nem tudni, mikor tör ki: aktivitást észleltek a rég kialudtnak hitt „Zombi” vulkánban

A 710 000 éve kialudtnak hitt „Zombi” becenevű vulkán úgy tűnik, mégsem aludt ki végleg. A kutatók műholdas mérések alapján kimutatták, hogy a hegy csúcsa 2023 és 2024 között közel 9 centimétert emelkedett alig tíz hónap alatt, és a mozgás azóta sem állt meg. A tudósok szerint ez forró gázok és folyadékok felhalmozódásának, vagy akár új magmaáramlásnak a jele lehet a felszín alatti rétegekben. Az iráni vulkán neve Taftan – írja a Daily Mail.

Az iráni vulkán 710 ezer év után aktivizálta magát (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Az iráni vulkán akár veszélyes is lehet

A térségből füst- és hamukibocsátásról is érkeztek beszámolók, ami egyértelműen arra utal, hogy a Taftan nem kialudt, hanem csak szunnyadó vulkán.

Eredményeink azt mutatják, hogy a Taftan sokkal aktívabb, mint gondoltuk – mondta Pablo González vulkanológus, a kutatás vezetője.

A tanulmány szerint a vulkán csúcsa alól naponta átlagosan 20 tonna kén-dioxid távozik, és májusban két különösen erős gázkitörést is mértek. Ez azt jelzi, hogy nyomás épül a hegy gyomrában, ami idővel egy kitöréshez is vezethet.

A tudósok hangsúlyozzák, hogy egyelőre nincs közvetlen veszély, de a vulkánra jobban oda kell figyelni.

Nem akarunk pánikot kelteni. Ez inkább egy ébresztő jelzés az iráni hatóságoknak, hogy több erőforrást szánjanak a megfigyelésre

– nyilatkozta González.

A 4000 méter magas Taftan Irán délkeleti, Szisztán–Beludzsisztán tartományában található, a pakisztáni határ közelében. A legközelebbi nagyváros, Zahedan, több mint félmillió lakossal, alig 160 kilométerre fekszik.

Egy esetleges kitörés hamuval, mérgező gázokkal és lávafolyásokkal komoly fenyegetést jelentene a környéken, ezek a hatások akár ivóvíz-szennyezést, terméskiesést és egészségügyi problémákat is okozhatnának.

A kutatók szerint a felfedezés arra is rámutat, hogy a térség vulkánjai alulbecsült kockázatot jelentenek, és a korábbi veszélytérképeket újra kell értékelni.

