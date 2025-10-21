Ireland Baldwin keményen nekiment a hollywoodi sztárszülőknek

Ireland Baldwin nem fogta vissza magát, miközben felidézte magányos gyermekkorát „mérgező” családtagjaival.

Ireland Baldwin és édesapja, a hollywoodi színész, Alec Baldwin

Fotó: JESSE GRANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Alec Baldwin és Kim Basinger lánya hétfőn a Substack előfizetőinek a „30, Flirty and Surviving” című blogbejegyzésben azt mondta, hogy már nem cipeli családtagjai súlyát.

Ireland arról írt, milyen nehéz volt egyke gyermekként, két szülő nélkül felnőni, miközben – szavai szerint – „narcisztikus, megbízhatatlan, függő” családtagok vették körül – írja a Page Six.

Ireland Baldwin biztonságra vágyik

„Azt hittem, szükségem van rájuk. De semmi sem volt felszabadítóbb annál, mint felismerni, hogy mennyire mérgezőek” – fogalmazott. A Baldwin–Basinger lány mára tudatosan távol tartja szüleit a kétéves kislányától, Hollandtól.

„Nem kell ismernie őket. Én megvédhetem tőlük. A saját családomat építem fel, és megmutatom neki, milyen az igazi szeretet és bizalom. Nem tudsz megjavítani senkit… ezért jobb időben elengedni” – véli a 29 éves amerikai modell. A hollywoodi színészszülők 1993 és 2002 között voltak házasok, válásuk és a családi viszályok évek óta a nyilvánosság előtt zajlanak.

Ireland Baldwin jelenleg Oregonban él, és azt reméli, harmincas éveiben megtalálja „az embereit” – egy olyan közösséget, amelyben végre biztonságban érezheti magát.