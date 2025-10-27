Jude Law lánya nem híve a melltartónak, egy szál semmiben mutogatja magát

A 24 éves modell és influenszer a napokban, október 25-én ünnepelte 25. születésnapját. Iris Law természetesen ez alkalomból is tett közzé fotókat, az egyiken például egy szivárvány alatt áll az óceánparton, átlátszó felsőben. A lenta.ru megjegyzi, hogy Jude Law lánya már korábban is osztott meg merész divatfotókat.

Iris Law a Victoria's Secrets divatbemutatóján New Yorkban

Fotó: SLAVEN VLASIC / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Iris Law több szempontból is híres

Iris Law a közelmúltban például a CR Fashion Book magazin fotózásán vett részt, mielőtt a szivárvány alatt ragyogott volna.

Iris Law korábban azzal is bekerült a hírekbe, hogy az ismert angol labdarúgó, Trent Alexander-Arnold barátnője volt.