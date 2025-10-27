Hírlevél

Iris Law

Jude Law lánya nem híve a melltartónak, egy szál semmiben mutogatja magát

Jude Law brit színész lánya egyre több rajongót szerez magának merész fotóival. Iris Law már több mint 800 ezer követővel rendelkezik az Instagramon.
Iris LawinfluenszermodellJude Law

A 24 éves modell és influenszer a napokban, október 25-én ünnepelte 25. születésnapját. Iris Law természetesen ez alkalomból is tett közzé fotókat, az egyiken például egy szivárvány alatt áll az óceánparton, átlátszó felsőben.  A lenta.ru megjegyzi, hogy Jude Law lánya már korábban is osztott meg merész divatfotókat.

Iris Law a Victoria's Secrets divatbemutatóján New Yorkban – Fotó: SLAVEN VLASIC / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Iris Law a Victoria's Secrets divatbemutatóján New Yorkban
Fotó: SLAVEN VLASIC / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

 

Iris Law több szempontból is híres

Iris Law a közelmúltban például a CR Fashion Book magazin fotózásán vett részt, mielőtt a szivárvány alatt ragyogott volna.

 Iris Law korábban azzal is bekerült a hírekbe, hogy az ismert angol labdarúgó, Trent Alexander-Arnold barátnője volt.  

 

 

