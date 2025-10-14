Evőeszközt sem tudnak használni az elsősök – az iskolában pelenkáznak a tanárok

Az iskola előtti felkészítés hiánya komoly gondokat okoz a tanároknak és az oktatási rendszernek. Egy új, több ezer szülőt megkérdező brit felmérés szerint a szülők 60 százaléka úgy véli, gyermekének nem kell teljesen szobatisztának lennie, mielőtt óvodába vagy iskolába kerülne. Sok tanár arról számolt be, hogy hatéves korú diákok pelenkában érkeznek az órákra, és az iskola költségvetéséből kell pótolni a pelenkákat és a váltóruhát - írja a DailyMail.

Egyre több pedagógus kénytelen az iskola előtti felkészítés részévé tenni a mindennapi gondozási feladatokat, mert sok kisdiák még nem önálló. Fotó:Illusztráció/Unsplash

Iskola előtti felkészítés nélkül a tanárok végzik a szülők munkáját

Az oktatási minisztérium új, „Best Start in Life” néven kiadott kézikönyve a szülőknek nyújt segítséget abban, hogyan készítsék fel gyermekeiket az iskolára — beleértve az alvási és étkezési rutin kialakítását, a beszédfejlődést és a szobatisztaságot.

A kezdeményezést az NHS is támogatja, miután a tanárok egyre gyakrabban panaszkodnak arra, hogy a gyerekek nem rendelkeznek alapvető önellátási készségekkel.

Bridget Phillipson oktatási miniszter hangsúlyozta: „Minden szülő a legjobbat akarja a gyermekének, de az interneten rengeteg félrevezető tanács kering. Ezzel az útmutatóval segítünk eligazodni, hogy a gyerekek valóban készen álljanak a tanulásra.”

A tanárok szakszervezete, a National Association of Head Teachers szerint a pedagógusok egyre inkább tanárként, szociális munkásként és nevelőként egyszerre kénytelenek helytállni, mert a családi és egészségügyi támogatórendszerek meggyengültek.

